ПрофитОткрыть счет
Читать 2 мин
Н
Николай Филиппов
Российский рынок

Ожидаемые события на 29 октября 2025

Ключевые моменты
  • Отчет Яндекса, операционные результаты Русагро
  • Росстат опубликует доклад «Социально-экономическое положение России» за сентябрь, данные по недельной инфляции
  • Выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
  • Заседание ФРС
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

Яндекс — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.

Русагро — операционные результаты за 9 месяцев 2025 г. и за III квартал 2025 г.

РУСАЛ — заседание совета директоров. В повестке требование «Суал Партнерс» о созыве ВОСА по вопросу выплаты дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

11:00 МСК — Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступит в рамках «правительственного часа» в Совете Федераций с докладом о вкладе финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан.

Росстат опубликует:

  • доклад «Социально-экономическое положение России» за сентябрь
  • данные о финансовых результатах деятельности организаций в январе-августе
  • о деловой активности организаций в России в октябре
  • об оценке индекса потребительских цен с 21 по 27 октября

Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПД серии 26249.

Банк России опубликует данные по инфляционным ожиданиям.

В мире

Неделя экономических лидеров АТЭС (27 октября – 1 ноября).

17:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, млн барр. - за неделю. Прогноз: -0,4. Предыдущее значение: -0,96.

21:00 МСК - США - Ключевая ставка ФРС - Октябрь. Прогноз: 4%. Предыдущее значение: 4,25.

21:30 МСК - США - Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания.

О чем пишут СМИ

Совокупная выручка крупнейших девелоперов России сократилась почти на 15% — Ведомости

Неипотечная секьюритизация бьет рекорды — Коммерсантъ

Цены на алюминий превысили $2900 за тонну и обновили максимум почти за 3,5 года — Интерафакс

Зарубежные активы ЛУКОЙЛа могут быть проданы за треть их стоимости — Известия

Госкомпании смогут инвестировать свободные средства в акции и облигации — РБК

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

Инвестировать