Ожидаемые события на 29 октября 2025

Яндекс — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.
Русагро — операционные результаты за 9 месяцев 2025 г. и за III квартал 2025 г.
РУСАЛ — заседание совета директоров. В повестке требование «Суал Партнерс» о созыве ВОСА по вопросу выплаты дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
11:00 МСК — Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступит в рамках «правительственного часа» в Совете Федераций с докладом о вкладе финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан.
Росстат опубликует:
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПД серии 26249.
Банк России опубликует данные по инфляционным ожиданиям.
Неделя экономических лидеров АТЭС (27 октября – 1 ноября).
17:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, млн барр. - за неделю. Прогноз: -0,4. Предыдущее значение: -0,96.
21:00 МСК - США - Ключевая ставка ФРС - Октябрь. Прогноз: 4%. Предыдущее значение: 4,25.
21:30 МСК - США - Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания.
Совокупная выручка крупнейших девелоперов России сократилась почти на 15% — Ведомости
Неипотечная секьюритизация бьет рекорды — Коммерсантъ
Цены на алюминий превысили $2900 за тонну и обновили максимум почти за 3,5 года — Интерафакс
Зарубежные активы ЛУКОЙЛа могут быть проданы за треть их стоимости — Известия
Госкомпании смогут инвестировать свободные средства в акции и облигации — РБК
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валютеИнвестировать