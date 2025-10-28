Курс доллара резко упал, а юань быстро развернулся

Главное

• Рубль сильно укрепился против доллара и евро — внебиржевые инвалюты рухнули свыше 2%. А вот юань после захода на круглые 11 быстро вышел в плюс. Рассинхронизация курсов носит краткосрочный технический характер. Какие среднесрочные перспективы?

• На товарном рынке: нефть Brent остывает после ралли на 10% — поддержка в барреле у $65; золото обвалилось с пика на 10% — сопротивление в унции теперь на круглых $4000; волатильный газ NG дал быструю прибыль — спекулятивные лонги из-под $3,3 планово зафиксированы над $3,4.

В деталях

Рубль сильно укрепился против доллара и евро — эти инвалюты упали более чем на 2%. Внебиржевые котировки попросту догнали пятничный упавший юань — курсы доллара и евро перед выходными снизились лишь на 0,3%, а вот юань просел на 2%. Рассинхронизация была вызвана разным временем фиксации цен на биржевом и внебиржевом рынках — о сужении спреда писали во вчерашнем обзоре. Курс доллара от ЦБ зафиксирован на 78,98 (-2,5%), а евро упал на 2,2%, до 92. Технично догнали на спуске.

На вчерашних торгах разрозненность курсов сохранилась — при падении доллара и евро юань смог закрыться в плюсе. Пара CNY/RUB в моменте заходила на круглые 11, но финишировала у 11,17 (+0,2%). Разворот юаня состоялся, можно было вновь спекулятивно подхватить у интересного уровня поддержки, а сегодня вечером ЦБ с расчетами «на завтра» наверняка отразит и отскок внебиржевых доллара и евро. Вероятно, доллар вернется на 80, евро — на 93. По мере снижения внутридневной волатильности курсы доллара, евро и юаня вновь сойдутся, поскольку это лишь краткосрочная динамика, а среднесрочно пары пойдут в одном направлении — скорее вновь вверх, чем дальше вниз. И для этого есть причины.

Факторы поддержки курса рубля: повышение налогов и прогноза средней ключевой ставки ЦБ на 2026 г. — из-за дорогого рублевого фондирования экспортерам пока придется продавать больше валютной выручки, а спрос на валюту под импорт будет подавлен на фоне высоких ставок кредитования. Со временем дисбаланс сократится — к концу года приток валюты из-за рубежа может снизиться на фоне учета более низкой стоимости барреля и кубометра газа. Геополитическая риск-премия в курсе рубля пока не проявляется на фоне отсутствия спекулянтов-нерезидентов.

Тактика работы и ориентиры. Спекулятивные покупки от круглых 80 за доллар и 11 за юань в приоритете. Курсирование курсов инвалют в области двухлетних минимумов может завершиться стремительным набором высоты — на валютном рынке часто случаются всплески волатильности. Ориентирами до конца года значатся: доллар выше 85, а круглые 90 теперь могут быть в начале 2026 г., евро — к 100, а потом и закрепление в трехзначной области, юань к 12 и выше. Промежуточные уровни сопротивления: 82 за доллар, 95 за евро, 11,5 за юань.

Инструменты. Чтобы отыграть прогноз очередной волны восстановления курсов инвалют можно использовать как направленные позиции в контрактах на твердые валюты, так и валютные активы развивающихся экономик без регуляторных рисков — например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.

