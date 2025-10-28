ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Александр Сокольский
Валютный рынок

Курс доллара и евро на 28 октября. Доллар упал ниже 79 рублей

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 28 октября.

Официальный курс:

• Доллар — 78,9848 руб., снижение на 2,45% к вчерашнему значению 80,9713 руб.

• Евро — 92,0233 руб. (-2,18% к 94,0820 руб.).

• Юань — 11,0648 руб. (-2,14% к 11,3079 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,1876 руб. (-2,41% к 10,4398 руб.).

БКС Мир инвестиций

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

Инвестировать
ЕвроЮаньВалютный рынокРубльДоллар