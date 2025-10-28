Новый топ в S&P 500 и обвал золота — причины и перспективы

Рынки во вторник, 28 октября:

Глобальные рынки акций. Американские индексы не унимаются, новый топ в бенчмарке S&P 500 — выше 6877 п. Утренние фьючерсы нейтральны. Нескончаемое ралли на фоне ожиданий переговоров США и КНР по тарифам и высокой вероятности секвестра ключевой ставки ФРС. Завтра регулятор наверняка снизит ставку на 25 б.п. Защитные доллар и золото закономерно под давлением, а рисковые активы раллируют. Перегретый рынок акций США лучше шортить после вердикта Федрезерва, а пока американский фондовый поводырь будет поддерживать ведомые рынки акций Азии и Европы.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, индекс Hang Seng в нуле — консолидация после сильного роста. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei чуть вниз от рекордных за всю историю уровней.

Нефть Brent после недельного ралли на фоне санкций против российской нефтянки и выше $66 начала остывать — фьючерс направляется к технической поддержке $65. Если геополитический фактор не ослабнет, то после фиксации баррель вновь может попробовать штурм под $67, а за ним лишь круглые $70. В моменте лучше занять выжидательную позицию. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото ожидаемо рушится. На прошлой неделе было над $4380, а сегодня утром у $3970. Идея обвала витала в воздухе, и мы постоянно предупреждали об экстремальных рисках падения изрядного перекупленного инструмента. Триггером разворота стали переговоры по тарифам, но это лишь повод. Позже унция попробует вернуться на круглые $4000, но до этого может быть еще глубже — паттерна на разворот нисходящей тенденции пока не видно. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG отлично отработал очередную идею: на спуске и из-под $3,3 рассматривался вариант подхвата в лонг с ориентиром возврата в глубь боковика $3,3–3,5, сопротивлением и целью для фиксации прибыли значились $3,4. Исполнено оперативно — фьючерс уже выше, прибыль свыше 3%. Теперь кеш до нового сигнала. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.

