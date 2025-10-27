Курс доллара опять провалился — как так?

Главное

• Рубль взлетел на 2% — ЦБ снизил ставку, а геополитика вновь обострилась. Почему так странно и какие перспективы курсов инвалют?

• На товарном рынке: нефть Brent держится у $66 — баррель +10% за неделю на фоне санкций против российской нефтянки; золото ниже $4100 с высоким риском повторного погружения к $4000 и даже ниже; а волатильный газ NG из-под $3,3 уже недалеко от $3,4 — спекулятивные покупки оправдались.

В деталях

Рубль резко укрепился, несмотря на смягчение ДКП ЦБ — курс биржевого юаня потерял свыше 2%, пара CNY/RUB слетела к 11,14. Курсы доллара и евро от ЦБ на выходные и 27 октября снизились лишь на 0,3%, под 81 и к 94 соответственно, но здесь чисто технический аспект — вечерние котировки инвалют с расчетами «на завтра» наверняка будут ниже и догонят сильно упавшие биржевой юань и фьючерсы на доллар и евро.

Снижение ставки априори против курса нацвалюты. Новая стоимость фондирования 16,5%, по идее, должна была привести к восстановлению инвалют. Но все случилось иначе. Причина — повышение прогноза средней ставки на 2026 г. Теперь 13–15% против ранних 12–13%. На декабрьском заседании ожидаем еще -50 б.п., итоговая ставка на 2025 г. — 16%. Это означает, что секвестр ставки замедляется, а сокращение дисбаланса экспорта и импорта будет идти медленнее. То есть приток валюты на рынок все еще будет превалировать над оттоком.

Геополитика влияет скорее на акции, чем на валюту — в бумагах сильные распродажи, Индекс МосБиржи обновляет минимумы года, а рубль остается очень крепкий и на максимумах двух лет. Отыгрывать расширение риск-премии некому — спекулянты-нерезиденты отлучены от рынка еще в 2022 г., а предложение валюты на рынке пока превышает спрос на валюту под импорт на фоне монетарного замедления и фискального ужесточения.

Спекулятивные возможности и среднесрочные ориентиры. Курс доллара вновь вблизи 80, а юань опять у 11. Область круглых значений выглядит интересно как со спекулятивной точки зрения, так и тактически — это очередная возможность прикупить валюту пока дешево. В перспективе до конца года курсы инвалют видятся значительно выше текущих. Ориентиры прежние: доллар вновь над 85, а потом и к 90, тогда евро опять на 100 и далее ждем закрепление в трехзначной области, а юань — над 12.

Инструменты. Для отработки среднесрочного прогноза восстановления курсов инвалют подойдут направленные позиции в контрактах на твердые валюты и валютные активы развивающихся экономик без регуляторных рисков — например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.

