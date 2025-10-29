Мировые рынки замрут перед ФРС, а что потом?

Рынки в среду, 29 октября:

Глобальные рынки акций. Индексы США встречают заседание ФРС по ставке на абсолютных максимумах — бенчмарк S&P 500 отметился на 6911 п. Идет нескончаемое ралли на фоне возобновления цикла секвестра ДКП и ожиданий тарифного соглашения Пекина и Вашингтона. Технически рынок опять перекуплен, но факторы сильные. Спекулятивно есть вариант продажи лишь после оглашения ставки — статистика вскоре будет на стороне шортистов.

Вечером на всех мировых рынках акций, облигаций, валют и сырья станет волатильно: Федрезерв наверняка снизит ставку на 25 б.п. и даст комментарии — покупали ранее на ожиданиях, а фиксация обычно по факту. Рынки АТР и Европы отыграют монетарный фактор США лишь завтра, а пока там стабильно и высоко.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, индекс Hang Seng закрыт на праздники. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei взлетает еще на 2% и опять бьет абсолютные рекорды.

Нефть Brent в коррекции после сильного недельного ралли. Баррель рос от $60 и выше $66 на фоне санкций против российской нефтянки, а теперь технично откатывает. В моменте было у $64, вероятна остановка коррекции и попытка вернуться к уровню $65. Позиционные трейдеры после ралли уже в кеше — устойчивого паттерна на сильный ход пока не видно. В целом есть преимущество нефтебыков на фоне жесткой геополитики, мягкой политики центробанков и смягчения тарифной риторики США и КНР. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото прокалывало $3900, а сейчас отскок ближе к психологической преграде $4000. С недавнего исторического максимума падение уже было на $500. После эйфории обычно и наступает такая жесткая фиксация. О рисках разворота из-под $4400 и ниже $4000 мы предупреждали. Экстремальная перекупленность снимается, все еще будет волатильно, и очередной заход под $3900 исключать не стоит. В общем — глобальный аптренд актуален, краткосрочная игра на понижение уже не столь эффективна, спекулянтам пора зафиксировать большую прибыль от коротких позиций. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG очень техничен. В моменте был заскок выше $3,4, и там активные трейдеры отлично зафиксировали прибыль от лонгов. Потом случился пролив к $3,3, но спекулятивно уже был кеш. Более того, на экспирации лучше снизить риски и уже ориентироваться на новый бенчмарк — актуальный фьючерс над $3,8. Техническая разметка корректируется, и до $3,6 активные трейдеры пока могут воздержаться от перезахода в лонг. Фьючерс на Мосбирже с исполнением сегодня NGV5 закрывается, актуальный — NGX5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5, экспирация там в эту пятницу, а новый — FFX5.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций