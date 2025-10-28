Прогнозы и комментарии. Тяжеловесы тянут рынок вниз

Главное

• Индекс МосБиржи продолжает отвесное падение — еще минус 3,5% и уже уровни декабря 2024 г. Основное давление на рынок идет от акций крупных компаний, попавших под санкции и обладающих максимальным весом в структуре бенчмарка. Где поддержки?

• Бумаги в фокусе: из лидеров в аутсайдеры — Группа Астра, сильные распродажи — Татнефть, самое высокое влияние на индекс — ЛУКОЙЛ.

• Рубль взлетел более 2% относительно доллара и евро, а вот юань развернулся от 11 и вышел в плюс. Покупки инвалют на коррекции и от круглых спекулятивно интересны и тактически перспективны.

• На внешнем контуре: американское ралли продолжается — очередные исторические максимумы, на азиатском направлении консолидация после рекордного роста, европейские бенчмарки откроются нейтрально. А российский рынок в поисках дна.

• На сырьевом рынке: нефть Brent в локальной коррекции после взлета на 10% — поддержка в барреле у $65; в золоте обвал ниже $4000 — унция с пика потеряла уже $400, или -10%; а волатильный газ NG выше $3,4 — спекулятивная идея отработана, активные трейдеры быстро зафиксировали более +3%.

Индекс МосБиржи падает — с открытия утренней сессии и до закрытия вечерки бенчмарк прошел путь вниз в 100 пунктов. На финише — у 2454 п., итоговые потери в 3,5%. Рынок вернулся на уровни конца прошлого года.

Обороты средние — 90 млрд руб., причем треть всего объема пришлась на бумаги ЛУКОЙЛа. Их вес в структуре индекса самый большой — почти 15%, влияние на весь рынок колоссальное — только из-за них индекс просел свыше процента.

Техническая картина слабая. Поддержки в индексе на уровнях декабря 2024 г. — от текущих еще -3%. На эмоциях и по инерции бенчмарк в моменте может приблизиться к прошлогодним минимумам, а сопротивление теперь в области 2500–2520 п. Рынок изрядно перепродан, спекулятивная составляющая торгов высокая, резкий отскок после тотальных распродаж может наступить в любой момент. Однако поиск дна в обстановке неопределенности — нетривиальная задача. Графического паттерна на разворот пока не видно, но самые мрачные оценки обычно и бывают перед рассветом.

Факторы давления известны — острая геополитика, повышение прогноза ключевой ставки на 2026 г., рост налогов, волатильность сырья, низкие курсы инвалют, санкции США и ЕС. «Идеальный» набор негативных факторов.

Рубль отнял у доллара и евро свыше 2% — это догоняющая динамика внебиржевых курсов относительно сильно упавшего в пятницу биржевого юаня. Курс доллара от ЦБ на 28 октября — 78,98 (-2,5%), евро упал на 2,2%, к 92. А вот биржевой юань в моменте достигал круглых 11, но по итогам сессии развернулся и вышел в плюс — закрытие в паре CNY/RUB под 11,17. С учетом разницы времени фиксации курсов внебиржевого и биржевого рынков сегодня ожидаем существенный отскок доллара и евро — возврат к 80 и на 93 соответственно.

Покупки от круглых 80 за доллар и 11 за юань — интересная спекулятивная идея. Тактически рассчитываем на очередную волну восстановления инвалют с ориентирами на конец года: доллар выше 85, юань к 12. Промежуточные сопротивления — USD/RUB на 82, EUR/RUB под 95 и CNY/RUB у 11,5.

• Группа Астра (-7,2%). На прошлой неделе акции сильно выделялись — были единственные в плюсе из состава падающего бенчмарка. Причина устойчивости — решение отложить отмену льготы по НДС на российское ПО. Курс уверенно держался выше психологических 300 руб. Однако в какой-то момент пошел срыв, и бумаги оказались в аутсайдерах понедельника. Обороты на спуске ниже объемов на росте, поддержка на 280 руб. достигнута. По негативной тенденции сегодня может быть немного ниже, но вероятность оперативного восстановления повышенная. Фискальный фактор в курсе ИТ-акций имеет принципиальное значение, его негативное влияние снижено. Ориентир до конца месяца — возврат на круглые 300 руб. Если же весь рынок вдруг развернется, то самые волатильные акции могут уйти в отрыв.

• Татнефть (-7,2%). Обильные распродажи, курс рухнул к 516 руб. — уровни ноября прошлого года, трехлетний аптренд не устоял. Корпорация отчиталась за 9 месяцев, но трейдеры отреагировали негативно — чистая прибыль снизилась на 39%. Исходя из нормы выплат и результатов дивидендная доходность за III квартал может составить 1,5%. Техническая поддержка — область 500 руб., на импульсе курс может приблизиться к опорному уровню, но затем быстро отскочить.

• ЛУКОЙЛ (-7,1%). Задавал тон всему рынку — огромные обороты в 26 млрд руб., или треть всей биржевой ликвидности, и первое место по массе в структуре индекса. На фоне падения акций свыше 7%, при их доле в бенчмарке в 15%, лишь за счет этих акций индекс потерял порядка 30 пунктов из 100. Причины распродаж — санкции, перенос вопроса дивидендов и подготовка к продаже зарубежных активов. Рынок на эмоциях в обстановке неопределенности — курс обвалился до 5226 руб., за неделю почти -20%, уже уровни начала июля аж 2023 г. На панике в моменте может быть еще ниже — рациональные оценки временно отходят на второй план. При стабилизации и снижении навеса продаж отскок на фоне накопленной перепроданности может быть сильный. Технический ориентир — возврат к 5500 руб.

• Отчет Сбера • Операционные результаты Henderson, ТГК-1 • Мосбиржа начнет торги фьючерсами на ETF, отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины

