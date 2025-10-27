Ключевые события недели: отчетность, заседание ФРС США, турне Трампа по Азии

В России

Сезон отчетности набирает обороты. На неделе финансовые результаты за III квартал представят ИКС 5, ВТБ, Сбербанк, Яндекс и Фикс Прайс.

Мосбиржа начнет рассчитывать индекс эфириума и запустит торги новыми инструментами на срочном рынке.

Неделя будет богата на публикации от Банка России и Росстата.

Корпоративные события

27 октября

• ЦИАН проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

• КЦ ИКС 5 (X5) опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.

• Южуралзолото (ЮГК) представит финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

• Газпром проведет заседание СД. В повестке вопрос изменения инвестпрограммы на 2025 г.

• Московская биржа начнет рассчитывать и публиковать новый криптовалютный индекс — индекс МосБиржи Эфириума.

28 октября

• Henderson опубликует операционные результаты за III квартал 2025 г.

• ВТБ и Сбербанк представят финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.

• ТГК-1 опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

• Московская биржа начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины.

29 октября

• Русагро представит операционные результаты за III квартал 2025 г. и за 9 месяцев 2025 г.

• Яндекс опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.

30 октября

• РусГидро , Аэрофлот, Интер РАО, Европлан и ЭсЭфАй обнародуют финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

• ЭЛ5-Энерго (Энел Россия), Фикс Прайс, Займер опубликуют финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.

• Мать и дитя опубликует операционные результаты за III квартал 2025 г.

• Девелопер ПАО «Глоракс» (бренд Glorax) завершит прием заявок в рамках предстоящего IPO.

31 октября

• Ритейлер О’КЕЙ представит операционные результаты за III квартал 2025 г.

• На Московской бирже начнутся торги акциями девелопера ПАО «Глоракс» (бренд Glorax) под тикером GLRX.

1 ноября

• Московская биржа введет новые правила листинга, предусматривающие снижение доли акций в свободном обращений (free float) до 1% для их включения во второй уровень листинга.

• СПБ Биржа в период праздников с 1 по 6 ноября будет проводить торги российскими ценными бумагами и расчетными фьючерсами ежедневно.

• Последний день перед закрытием реестра акционеров ОГК-2 для получения дивидендов за 2024 г.

2 ноября

• Московская биржа не будет проводить торги в выходной день.

Макростатистика

• В понедельник Банк России опубликует «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов», обзор «Кредит экономике и денежная масса» и информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.

• В среду Росстат представит ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за сентябрь, а также данные о финансовых результатах деятельности организаций в январе-августе, о деловой активности организаций в России в октябре и об оценке индекса потребительских цен с 21 по 27 октября.

Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», а также данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе.

• В четверг регулятор представит данные по объемам золотовалютных резервов РФ.

• В пятницу выйдут данные по объему денежной базы РФ.

• В субботу будет опубликовано значение промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) России за октябрь.

В мире

На глобальной арене внимание инвесторов приковано к турне президента США по странам Юго-Восточной Азии и переговорам с лидером КНР Си Цзиньпином.

Не менее важными станут итоги двухдневного заседания ФРС США.

В понедельник президент США Дональд Трамп посетит Японию, где проведет переговоры с новым премьером Санаэ Такаити.

В среду Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. По итогам заседания состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

Биржи Гонконга закрыты по случаю Праздника двойной девятки.

В четверг в Кенджу (Южная Корея) президент США Дональд Трамп, как ожидается, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Завершится двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен ориентир денежной базы на ближайшее время.

Европейский центральный банк проведет заседание и объявит новые процентные ставки на ближайшее время. По итогам заседания состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард.

В пятницу в Кенджу (Южная Корея) в рамках Недели экономических лидеров АТЭС, с 31 октября по 1 ноября, состоится саммит лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В воскресенье США и Канада переходят на зимнее время.

БКС Мир инвестиций