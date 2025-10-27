Лучшая и худшая акция прошедшей недели — куда на этой?

За неделю Индекс МосБиржи потерял 7%. Оценим краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы самой доходной и упавшей акции недели.

Отскок не удался

Неделю назад на рынке опять возникли ожидания геополитических перемен — Индекс МосБиржи резко взлетал на 7%. А потом разочарование: саммит президентов США и РФ отменен, введены санкции против российской нефтянки, а ЦБ поднял прогноз по ставке на 2026 г. Отскок рынка с годового дна сменился еще большим падением.

Долгосрочно акции недооценены — средний таргет на 30% выше текущих, также есть сильная техническая перепроданность. Однако факторы курса пока не позволяют начать процесс восстановления. Сегодня утром бенчмарк обновил дно 2025 г. и уже вблизи психологических 2500 п.

Лучше рынка — Группа Астра

За неделю бумаги ИТ-компании прибавили около 2% и шли вразрез с упавшим рынком. Курс вернулся выше круглых 300 руб., и теперь это важная поддержка. На максимуме периода было над 314 руб., и это краткосрочное сопротивление. Причина устойчивости относительно широкого рынка — сохранение льгот по НДС.

Технически есть среднесрочный вариант развития вверх — динамическое сопротивление-ориентир до конца ноября у 330 руб. Фундаментально — 470 руб., или +55% от текущих.

Хуже рынка — ЛУКОЙЛ

За прошедшую неделю — минус 12%. Сегодня утром падение продолжается и курс уходит ниже 5500 руб. Обвал на уровни июля аж 2023 г. связан с санкциями США и последовавшим переносом рассмотрения вопроса дивидендов. Корпорации придется адаптироваться к новым ограничениям, а выплата дивидендов не отменена.

Технический пролив ниже 5500 руб. можно отнести к волатильности, вскоре ожидается возврат выше уровня. Среднесрочное сопротивление-ориентир опускается к 5800 руб. Фундаментальная оценка пока не менялась — 8200 руб., или +50% от текущих.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций