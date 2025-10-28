Ожидаемые события на 28 октября 2025

Операционные результаты за III квартал 2025 г. опубликуют:
Henderson проведет День инвестора.
Сбербанк — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
Газпром — заседание совета директоров. В повестке вопрос о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании.
Мосбиржа начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины.
Неделя экономических лидеров АТЭС (27 октября – 1 ноября).
Саммит АСЕАН (27–28 октября).
23:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API, млн барр. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -2,98.
В кабмине одобрили расширение контроля за иностранными инвестициями — Ведомости
ЛУКОЙЛ намерен продать зарубежные активы из-за санкций — Коммерсантъ
АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле — ПРАЙМ
Власти пошли на уступки операторам при распределении частот 5G — Известия
Мосбиржа в декабре даст старт открытию счетов «Ин» для иностранцев — РБК
