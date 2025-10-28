ПрофитОткрыть счет
Российский рынок

Ожидаемые события на 28 октября 2025

Ключевые моменты
  • Отчет Сбера
  • Операционные результаты Henderson, ТГК-1
  • Начало торгов фьючерсами на ETF, отслеживающие фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

Операционные результаты за III квартал 2025 г. опубликуют:

  • ТГК-1
  • Henderson.

Henderson проведет День инвестора.

Сбербанк — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.

Газпром — заседание совета директоров. В повестке вопрос о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании.

Мосбиржа начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины.

В мире

Неделя экономических лидеров АТЭС (27 октября – 1 ноября).

Саммит АСЕАН (27–28 октября).

23:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API, млн барр. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -2,98.

О чем пишут СМИ

В кабмине одобрили расширение контроля за иностранными инвестициями — Ведомости

ЛУКОЙЛ намерен продать зарубежные активы из-за санкций — Коммерсантъ

АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле — ПРАЙМ

Власти пошли на уступки операторам при распределении частот 5G — Известия

Мосбиржа в декабре даст старт открытию счетов «Ин» для иностранцев — РБК

