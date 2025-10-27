3 торговых идеи на неделю. Снова на привычных уровнях

На прошлой неделе Индекс МосБиржи просел из-за геополитики сразу на 7,25%, растеряв почти весь рост, который произошел после анонса встречи президентов РФ и США в Будапеште. Снижения волатильности в ближайшее время не ожидается — рынок, хоть и сдержаннее, но все еще реагирует практически на каждое заявление политиков в этой плоскости. Поэтому сейчас при совершении сделок стоит соблюдать особую осторожность.

• Сургутнефтегаз: снова на трехлетних минимумах. • Сбер: приближаемся к знакомой поддержке. • ИКС 5: нисходящий тренд завершается.

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза после небольшого отскока вновь испытывают на прочность поддержку в районе 19,7 руб. Преодолеть этот уровень бумаге вряд ли легко удастся. Для дальнейшего падения нужен серьезный катализатор, а котировки и так близки к уровням сентября 2022 г. Кроме того, сигнал на покупку сохраняет индикатор схождения/расхождения скользящих средних.

В позитивном сценарии ожидаем, что акции возобновят кратковременный рост и к концу недели будут торговаться в диапазоне 20,2–20,6 руб. за бумагу (2–4%).

Акции Сбера, двигаясь вместе с рынком, снова просели на геополитических новостях. Опорой вновь стал уровень поддержки в 280 руб., с начала 2025 г. он уже трижды удерживал котировки. Подтверждающим сигналом на покупку служит стохастический осциллятор, который опять ушел в область перепроданности.

Полагаем, что к концу недели акции Сбера смогут развить рост до 291,3–294,9 руб. (2,5–3,7%).

Акции ИКС 5 начали восстановление после глубокой просадки. Первый сигнал о завершении нисходящего тренда — бумаги не смогли обновить последний локальный минимум и перешли к росту, закрепившись выше поддержки в 2500 руб.

В ближайшее время ожидаем развития отскока и полагаем, что к концу недели акции ИКС 5 будут торговаться в коридоре 2615–2649 руб. (3–4,5%) в позитивном сценарии.

