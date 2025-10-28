Мнение аналитиков. ЛУКОЙЛ намерен продать зарубежные активы — оцениваем влияние

ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер.

Рассмотрение сделок от потенциальных покупателей началось, сообщается на английской версии официального сайта компании. На русской версии сайта такого информационного сообщения нет.

Продажа активов рассматривается в рамках лицензии от Минфина США (OFAC) на сворачивание деятельности. Если будет необходимо, ЛУКОЙЛ планирует обратиться за продлением лицензии, необходимой для обеспечения бесперебойной деятельности своих международных активов.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

У ЛУКОЙЛа достаточно масштабный зарубежный бизнес, продажа по хорошей цене за один месяц выглядит проблематичной. На прошлой неделе OFAC США включил ЛУКОЙЛ и юридические лица, в которых компания владеет долей 50% и более, в санкционный список и выдал лицензию на сворачивание деятельности сроком до 21 ноября.

Обратим внимание на следующие важные, по нашему мнению, моменты, связанные с деятельностью ЛУКОЙЛа вне РФ:

• Трейдинговый бизнес сырой нефти и нефтепродукты вряд ли поддается публичной оценке. Мы считаем его низкомаржинальным и не столь существенно ценным с точки зрения стоимости в масштабах всей компании.

• Консолидируемый периметр: в добычных активах вклад зарубежных активов в EBITDA ЛУКОЙЛа оцениваем в 12%, по нефтепереработке (НПЗ в Болгарии и Румынии) — в 5%.

• Неконсолидируемый периметр: балансовая стоимость активов на конец 2025 г. составила 442 млрд руб., или 12% текущей рыночной капитализации.

• В 2023 г. ЛУКОЙЛ продал НПЗ в Италии мощностью 16 млн т в год (за 1,5 млрд евро по версии СМИ), и сейчас в периметре консолидации у компании НПЗ в Болгарии (9,5 млн т в год) и Румынии (2,5 млн т). Есть доля 45% в НПЗ на территории Нидерландов.

• Часть нефтегазодобывающих активов находится в странах бывшего СССР (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан), в связи с чем вероятно их сохранение в составе ЛУКОЙЛа.

Негативный эффект, так как рынок не понимает степень рисков и срочности продажи активов. Часть участников рынка могут понимать сообщение компании как ускоренную попытку реализовать активы до 21 ноября, из-за чего возможно формирование дисконтов к справедливой цене активов. Если потенциальный покупатель не знаком с активом, то на аудит деятельности актива и due diligence может уйти не один месяц.

За исключением пресс-релизов на сайте сейчас рынок не получает комментариев по воздействию санкций США на компанию, по переносу вопросов рассмотрения дивидендов за I полугодие, по стратегии реализации зарубежных активов (все ли активы или только с долей 50% и более), из-за чего негативные настроения в отношении акций ЛУКОЙЛа могут сохраняться некоторое время.

Фундаментально у нас «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,4х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х. Дисконт также присутствует по показателю P/E на 2026 г. — 5,7х против исторического 6,3х.

БКС Мир инвестиций