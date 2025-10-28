Мнение аналитиков. ЛУКОЙЛ намерен продать зарубежные активы — оцениваем влияние

ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер.
Рассмотрение сделок от потенциальных покупателей началось, сообщается на английской версии официального сайта компании. На русской версии сайта такого информационного сообщения нет.
Продажа активов рассматривается в рамках лицензии от Минфина США (OFAC) на сворачивание деятельности. Если будет необходимо, ЛУКОЙЛ планирует обратиться за продлением лицензии, необходимой для обеспечения бесперебойной деятельности своих международных активов.
У ЛУКОЙЛа достаточно масштабный зарубежный бизнес, продажа по хорошей цене за один месяц выглядит проблематичной. На прошлой неделе OFAC США включил ЛУКОЙЛ и юридические лица, в которых компания владеет долей 50% и более, в санкционный список и выдал лицензию на сворачивание деятельности сроком до 21 ноября.
Обратим внимание на следующие важные, по нашему мнению, моменты, связанные с деятельностью ЛУКОЙЛа вне РФ:
• Трейдинговый бизнес сырой нефти и нефтепродукты вряд ли поддается публичной оценке. Мы считаем его низкомаржинальным и не столь существенно ценным с точки зрения стоимости в масштабах всей компании.
• Консолидируемый периметр: в добычных активах вклад зарубежных активов в EBITDA ЛУКОЙЛа оцениваем в 12%, по нефтепереработке (НПЗ в Болгарии и Румынии) — в 5%.
• Неконсолидируемый периметр: балансовая стоимость активов на конец 2025 г. составила 442 млрд руб., или 12% текущей рыночной капитализации.
• В 2023 г. ЛУКОЙЛ продал НПЗ в Италии мощностью 16 млн т в год (за 1,5 млрд евро по версии СМИ), и сейчас в периметре консолидации у компании НПЗ в Болгарии (9,5 млн т в год) и Румынии (2,5 млн т). Есть доля 45% в НПЗ на территории Нидерландов.
• Часть нефтегазодобывающих активов находится в странах бывшего СССР (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан), в связи с чем вероятно их сохранение в составе ЛУКОЙЛа.
Негативный эффект, так как рынок не понимает степень рисков и срочности продажи активов. Часть участников рынка могут понимать сообщение компании как ускоренную попытку реализовать активы до 21 ноября, из-за чего возможно формирование дисконтов к справедливой цене активов. Если потенциальный покупатель не знаком с активом, то на аудит деятельности актива и due diligence может уйти не один месяц.
За исключением пресс-релизов на сайте сейчас рынок не получает комментариев по воздействию санкций США на компанию, по переносу вопросов рассмотрения дивидендов за I полугодие, по стратегии реализации зарубежных активов (все ли активы или только с долей 50% и более), из-за чего негативные настроения в отношении акций ЛУКОЙЛа могут сохраняться некоторое время.
Фундаментально у нас «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,4х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х. Дисконт также присутствует по показателю P/E на 2026 г. — 5,7х против исторического 6,3х.
БКС Мир инвестиций