Прогнозы и комментарии. Рынок на эмоциях

Главное

• Индекс МосБиржи резко меняет направление — ралли прошлой недели сменяется отвесным падением. Причина эйфории и паники едина — острая геополитика. Эмоции правят бал, много вбросов в СМИ и противоречивых комментариев чиновников, большой спекулятивный наплыв, а исход не предопределен. В любой момент все опять может измениться.

• Бумаги в фокусе: очень волатильно — СПБ Биржа и ПИК в моменте по -10%, не удержался даже защитный Полюс (-6%); единственные из индекса в хорошем плюсе — Группа Астра.

• Рубль относительно стабилен. Реакция нацвалюты на геополитику сдержанная, поскольку пятничное решение ЦБ по ключевой ставке окажет куда большее среднесрочное влияние на курсы инвалют. Доллар по нулям — 81,35, евро дал +0,3%, у 94,7, а юань прибавил процент, над 11,4.

• На внешнем контуре спокойно: рынки акций США, Азии и Европы недалеко от исторических максимумов. На будущей неделе — заседание ФРС и лишь потом станет волатильно.

• На сырьевом рынке турбулентно: нефть Brent после круглых $60 технично направляется к сопротивлению $62; в золоте рекордный обвал за 15 лет — унция слетела к расчетным $4000, или почти -10% с пика; а газ NG за три дня +20%, фьючерс уже выше $3,5.

В деталях

Индекс МосБиржи сорвался вниз — падение началось с открытия, из-под 2750 п. бенчмарк к вечеру прогулялся к 2610 п., волатильность по экстремумам более 5%. На закрытии сессии — 2662 п., или -3%. Экстремально волатильно. Обороты подскочили до 130 млрд руб., больше половины всего объема пришлось на вечерку — 76 млрд руб. Экспрессивные торги на фоне сложного информационного фона.

На прошлой неделе было ралли на +10% с годового дна и стремительное возвращение индекса в рамки долгосрочного аптренда. На этапе подъема уперлись в важное сопротивление 2750 п. И вот очередной эмоциональный пролив.

В международных СМИ муссируется тема отмены саммита президентов РФ и США. Однако представители МИД и чиновники экономического блока заявляют об искаженной информации — слишком много вбросов. Власти Венгрии продолжают подготовку и называют сообщения в западных СМИ об отмене встречи в Будапеште фейками. Дональд Трамп обещал подробности через два дня.

Вот в таком информационном шуме и приходится торговать. Правда, аномальная волатильность не для всех. Активные трейдеры с высокой толерантностью к риску могут зарабатывать спекулятивно с соблюдением жесткого риск-менеджмента. А вот инвесторам стоит многое пропускать мимо и ориентироваться на фундаментальную долгосрочную оценку индекса — 3300 п. плюс дивиденды. Есть условный диверсифицированный портфель акций из различных отраслей.

Технически вчера на обвале удалось удержаться за линию трехлетней динамической поддержки, а отскок на вечерке почти в половину дневного падения несколько обнадеживает. Краткосрочная динамика не предопределена. Неожиданно могут появиться новости, способные полностью перевернуть биржевую ситуацию. Локальное сопротивление в индексе на сегодня — 2700 п. На вечерке драйва торгам придадут недельные метрики по инфляции.

Рубль на острую геополитику реагирует достаточно сдержанно — внебиржевой доллар закрылся по нулям, под 81,35, евро прибавил треть процента и не дотянул до 94,7, а вот биржевой юань был более активен и пара CNY/RUB подскочила свыше процента, над 11,4. В фокусе — пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором ожидается сохранение текущих 17%. Это фактор за рубль, но в декабре ставка может быть и 16%. Факторы против рубля — сокращение экспорта и лимитов продажи валюты по бюджетному правилу.

Ориентиры до конца года прежние — доллар выше 85 со среднесрочной тенденцией к 90, евро на 100, юань по 12. Спекулятивные покупки от круглых — 80 за доллар и 11 за юань — оправданы.

Бумаги в фокусе

• СПБ Биржа (-5,8%). Амплитуда колебаний внутри сессии — 30 рублей, или 12%. Это самые чувствительные ликвидные бумаги на рынке к фактору острой геополитики. Оборот свыше 6 млрд руб. На волне эйфории на прошлой неделе они раллировали выше 260 руб., а вчера уже рушились ниже 225 руб. Закрытие под 240 руб. Это спекулятивная ставка в лонг/шорт на деэскалацию/эскалацию. Инструмент далеко не для всех. Дальнейшая динамика не предопределена — все будет зависеть от сигналов с внешнего контура. При малейшем позитиве они резко отыграют вверх.

• ПИК (-6,4%). Худший результат среди всех компонентов Индекса МосБиржи. В моменте с пика дня провал достигал 40 руб., или было почти -10%. На минимуме — под 390 руб. Типично очень волатильно. От сопротивления 430 руб. состоялся закономерный откат, обвал курса усиливался корпоративным негативом — отмена дивполитики и обратный сплит. Психологическая преграда — 400 руб., локальное сопротивление на отскоке — 410 руб.

• Полюс (-5,9%). Оказались в аутсайдерах. Ранее там было нон-стоп ралли на фоне вертикального взлета золота, но рано или поздно эйфория завершается разочарованием. Корреляция курса с ценой базового актива максимальная. Мы постоянно отмечали экстремальные риски жесткой фиксации в унции. От расчетных $4380 золото в моменте обваливалось к искомой поддержке $4000 — оценки оправдались. Акции золотодобытчика закономерно проследовали вниз. Перекупленность снята. Все еще будет очень волатильно, но область круглых 2000 руб. за акции выглядит интересно на перспективу.

• Группа Астра (+1,7%). Лидеры сессии. Курс шел вразрез с рынком. Закрытие выше психологических 300 руб., а в моменте было за 313 руб. К концу осени динамическая линия сопротивления опустится к 330 руб. При стабилизации ситуации на широком рынке эту область можно рассматривать в качестве среднесрочного ориентира. Обороты нетипично большие — 1,4 млрд руб., но там типично волатильно. Причина устойчивости — Минфин рассматривает сохранение льгот по НДС, а для ИТ-компаний фискальный фактор имеет принципиальное значение.

Ожидаемые события в среду

Ключевые моменты

• Банк России опубликует данные по инфляционным ожиданиям • Росстат представит статистику по недельной инфляции, промпроизводству • Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26250 и ОФЗ-ПД серии 26252

