5 идей в российских акциях. Ожидание переговоров президентов РФ и США подогревает рынок

В прошлый четверг Индекс МосБиржи взлетел почти на 7%. Триггером для агрессивных покупок выступила очередная возможность улучшения внешнеполитического фона в результате новой встречи президентов РФ и США. Несмотря на столь крупный скачок рынка, многие голубые фишки продолжают торговаться на привлекательных уровнях.

Приводим список из пяти фундаментально сильных акций с потенциалом роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Лидер российского технологического сектора

• Финансовые результаты Яндекса за II квартал 2025 г. можно оценивать как достаточно сильные. Квартальная выручка увеличилась на 33% год к году (г/г), а скорректированная чистая прибыль — на 34% г/г. Кроме того, компания подтвердила прогноз по росту общей выручки группы в 2025 г. более чем на 30% г/г, а также по увеличению скорректированного показателя EBITDA — свыше 250 млрд руб.

• Ждем, что результаты Яндекса в 2025–2026 гг. будут сильными за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Недавно стало известно, что компания запускает новый сервис «Аптеки» — он позволит заказывать с доставкой лекарства, которых нет в наличии поблизости.

• Отдельно отметим, что допэмиссии акций компании не будут ограничивать рост котировок в условиях развития бизнеса. Новые санкции ЕС против Яндекс Банка также не создадут препятствий.

• Долговая нагрузка остается достаточно низкой (0,3х по соотношению Чистый долг/EBITDA в 2024 г.). Это положительно сказывается на устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке.

• В конце сентября был закрыт реестр акционеров для выплаты полугодовых дивидендов в размере 80 руб. на акцию, или около 2% от цены на момент отсечки. Переход бумаг в разряд дивидендных — позитивный долгосрочный фундаментальный фактор.

Яндекс. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 6900 руб. / +69%

Все еще дивидендная фишка сезона

• Акции продовольственного ритейлера с низкой долговой нагрузкой представляют собой интересный актив. Энергичная политика эмитента по увеличению доли рынка, относительно высокая рентабельность бизнеса и существенные дивидендные выплаты поддерживают привлекательность бумаг среди инвесторов. Тем не менее в начале осени они просели вместе с рынком, что создает возможность для покупки на средний и долгий сроки.

• В середине октября компания опубликовала неплохие операционные результаты за III квартал 2025 г. Квартальная выручка выросла на 18,5% г/г при росте сопоставимых продаж на 10,6% и расширении торговых площадей на 9,2%.

• Акции очистились от дивидендов 9 июля, дивдоходность составила 18,8%. Однако это может быть не последняя дивидендная выплата в текущем году.

• Промежуточные дивиденды за 2025 г. могут быть выплачены до конца года. Их величина предварительно оценивается в 300 руб., что составляет порядка 11% от текущей цены.

ИКС 5. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 4100 руб. / +57%

Естественная монополия — устойчивая и рентабельная

• Финансовые показатели Транснефти относительно стабильны. Выручка за I полугодие 2025 г. по МСФО составила 720 млрд руб., практически не изменившись год к году. Прибыль сократилась на 10% г/г, до 153 млрд руб., в основном по причине роста налоговой нагрузки. Однако обнадеживающим сигналом в этом плане выступает ожидаемое восстановление льготы в виде инвестиционного налогового вычета из региональной части налога на прибыль.

• Надо отметить, что финансовые результаты компании не страдают при спаде цен на нефть. Ее выручка формируется за счет фиксированных тарифов на транспортировку, установленных в рублях. Между тем Транснефть выступает главным бенефициаром наметившейся среднесрочной тенденции к росту объемов добычи нефти в РФ.

• После прошлогоднего сплита с коэффициентом 1:100 акции Транснефти стали более доступными массовому инвестору. Одновременно с этим их дивидендная доходность увеличилась в несколько раз в сравнении с уровнями до 2017 г. Годовые выплаты акционерам составили 198,25 руб. на бумагу, или порядка 13,2% от цены на момент отсечки. Теперь эти акции можно отнести к разряду дивидендных, что будет способствовать долгосрочному росту спроса. Аналитики БКС прогнозируют двузначную дивидендную доходность и за 2025 г.

• Сейчас акции Транснефти торгуются на 45% дешевле своего исторического максимума. С учетом достаточно высокой дивдоходности они интересны для покупки на средний и на долгий сроки.

Транснефть-ап. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 1800 руб. / +40%

История роста в банковском секторе

• В 2025 г. прогнозируется увеличение операционной чистой прибыли Т-Технологий на 40% при сохранении высокой рентабельности капитала, больше 30%. Общее число клиентов экосистемы Т, исходя из результатов за август 2025 г., увеличилось на 15% г/г и достигло 52,4 млн человек.

• Позиции этого представителя финтех-сектора усилились после интеграции с Росбанком. Теперь компания входит в топ-5 отрасли. Около 30% выручки приходится на бизнесы, не связанные с кредитованием, и это преимущество. К тому же Т-Технологии продолжают приобретать интересные активы: в мае холдинг получил контроль над банком «Точка» и стал владельцем косвенной доли в российском бизнесе Яндекса.

• После редомициляции и смены крупнейшего акционера у Т-Технологий началась новая дивидендная история. Компания скоро выплатит дивиденды за I полугодие 2025 г. в размере 35 руб. на акцию, или около 1,2% от стоимости на момент отсечки. Относительно скромная дивидендная доходность компенсируется активным ростом масштабов бизнеса.

• Текущий прогнозный мультипликатор P/E равен 5,1х — существенно ниже среднего исторического уровня (9,3х) и всего лишь на 21% выше аналогичного показателя у Сбера. С учетом более высоких темпов роста у Т-Технологий это выглядит привлекательно.

Т-Технологии. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 4400 руб. / +42%

Фармкомпания с хорошей маржинальностью

• Фармацевтическая группа Промомед — хороший пример предприятия, опережающего свой сектор. По итогам I полугодия 2025 г. выручка выросла на 82% г/г, до 12,97 млрд руб. Этот показатель более чем в пять раз превысил полугодовые темпы роста отечественного фармацевтического рынка (14,9%). Рентабельность по EBITDA в отчетном периоде выросла до 34% по сравнению с 32% в I полугодии 2024 г.

• Благоприятными среднесрочными факторами выступают вывод на рынок нескольких инновационных препаратов и рост продаж уже известных продуктов. Это должно позволить Промомеду достичь годового плана по росту выручки на 75% при рентабельности по EBITDA более 40%.

• Компания стала бенефициаром сохраняющегося режима внешних санкций в отношении РФ. Иностранные конкуренты резко снизили клинические исследования в России в 2022–2024 гг., что освобождает существенную долю рынка на горизонте 4–5 лет. Промомед ведет работу по импортозамещению востребованных препаратов в ключевых сегментах.

• К началу октября акции заметно подешевели вслед за существенно просевшим Индексом МосБиржи. Тем не менее они сохраняют фундаментальный потенциал для восстановления к уровню прошлогоднего IPO (400 руб.) и выше.

Промомед. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 760 руб. / +102%

