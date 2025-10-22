ПрофитОткрыть счет
Российский рынок

Ожидаемые события на 22 октября 2025

Ключевые моменты
  • Банк России опубликует данные по инфляционным ожиданиям
  • Росстат представит статистику по недельной инфляции, промпроизводству
  • Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26250 и ОФЗ-ПД серии 26252
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

Росстат опубликует данные по недельной потребительской инфляции, о промышленном производстве в январе-сентябре, о производственной инфляции в сентябре.

Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения».

Вице-премьер России Александр Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка.

Госдума в первом чтении рассмотрит бюджет на 2026–2028 гг.

Форум Московской биржи по корпоративному управлению «Фундамент нового роста» с участием представителей Банка России, биржи, Минфина.

Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26250 и ОФЗ-ПД серии 26252.

В мире

09:00 МСК — Великобритания — Индекс потребительских цен, г/г — сентябрь. Прогноз: 4%. Предыдущее значение: 3,8%.

15:25 МСК — еврозона — Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.

17:30 МСК — США — Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, млн барр. — за неделю. Прогноз: 2,2. Предыдущее значение: 3,52.

О чем пишут СМИ

Трамп: решение о встрече с Путиным пока не принято — Ведомости

На IPO «Дом.РФ» предложат легкий дисконт и якорных инвесторов — Коммерсантъ

Зависимость регионов от дотаций рекордно снизилась — Известия

Mint: Индия и США близки к заключению сделки с трехкратным снижением пошлин — ТАСС

Эксперты спрогнозировали трехкратный рост дефолтов по ЦФА — РБК

