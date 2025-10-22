Ожидаемые события на 22 октября 2025

Росстат опубликует данные по недельной потребительской инфляции, о промышленном производстве в январе-сентябре, о производственной инфляции в сентябре.
Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения».
Вице-премьер России Александр Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка.
Госдума в первом чтении рассмотрит бюджет на 2026–2028 гг.
Форум Московской биржи по корпоративному управлению «Фундамент нового роста» с участием представителей Банка России, биржи, Минфина.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26250 и ОФЗ-ПД серии 26252.
09:00 МСК — Великобритания — Индекс потребительских цен, г/г — сентябрь. Прогноз: 4%. Предыдущее значение: 3,8%.
15:25 МСК — еврозона — Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.
17:30 МСК — США — Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, млн барр. — за неделю. Прогноз: 2,2. Предыдущее значение: 3,52.
Трамп: решение о встрече с Путиным пока не принято — Ведомости
На IPO «Дом.РФ» предложат легкий дисконт и якорных инвесторов — Коммерсантъ
Зависимость регионов от дотаций рекордно снизилась — Известия
Mint: Индия и США близки к заключению сделки с трехкратным снижением пошлин — ТАСС
Эксперты спрогнозировали трехкратный рост дефолтов по ЦФА — РБК
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций