Прогнозы и комментарии. Рынок быстро вернулся в аптренд

• Индекс МосБиржи за считанные сессии смог переломить негативную техническую картину — рост со дна на 10% и возврат в долгосрочную восходящую формацию. Идет неделя монетарной тишины.

• Бумаги в фокусе: два лидера недели из индекса — прибавившие по 13% НОВАТЭК и Группа Позитив, в аутсайдерах — просевшие на процент Полюс и ПИК.

• Рубль быстро дешевеет — период укрепления нацвалюты завершился без предупреждения, а инвалюты технично рванули вверх. Доллар опять по 81, евро вблизи 95, юань — у 11,4, и скоро могут быть еще выше.

• На внешнем контуре: на рынке США волатильно, утренние фьючерсы подрастают, в АТР ралли бенчмарков на 2–3%, европейская торговая неделя откроется вверх.

• На сырьевом рынке: нефть Brent от круглых $60 идет в техничный отскок — баррель вернулся к $61; в золоте резкая фиксация с топа $4380 — эйфория всегда завершается так, и унция откатывает к $4260; волатильный газ NG сильно изменчив — быстрый скачок к искомому сопротивлению $3,15, или +8% с пятничного дна.

Индекс МосБиржи резко меняет направление — на неделе был пролив на годовые минимумы и уход ниже трехлетней динамической линии поддержки. На минимуме были у 2520 п. Но сработал паттерн октября 2022 г. — вновь ложный маневр вниз и быстрый выкуп. Аптренд восстановлен. На выходных бенчмарк уже отметился на 2767 п., или +10% со дна за две сессии, включая рабочую субботу.

На рынок вернулись обороты — объемы на максимумах лета. Активность трейдеров повышается по мере подъема рынка. Технически — закрепление над сопротивлением 2750 п. открывает пространство для оперативного маневра к 2800 п. Поддержка — 2700 п. Повышенная волатильность все еще сохранится, но настроения явно улучшились.

Разворот негативного сентимента вызван изменчивой геополитикой — страхи перед поставкой дальнобойного оружия снизились после переговоров президентов РФ и США. На рынке ждут встречи лидеров в Будапеште. Ожидания снижения конфликтности выталкивают рисковые активы вверх, их риск-премия сужается. Такой сильный отскок индекса был вызван подавленными оценками и превалированием коротких позиций — спекулянтам пришлось быстро крыть шорты. Конечно, все может вновь измениться, но пока приподнятые ожидания правят биржевой бал.

Позитивная реакция была и в ОФЗ — ценовой индекс RGBI отскочил на 2,5%, почти к 116 п. Рисков повышения ключевой ставки сейчас нет, но монетарная пауза на фоне роста налогов и все еще повышенной инфляции возможна, и в эту пятницу, 24 октября, в 13:30 МСК регулятор может решиться на сохранение текущих 17%. До конца года останется одно заседание, и в декабре еще может быть 16%. Скорость снижения ставки будет зависеть от внешнего фактора — дефицит бюджета связан с высокими тратами на поддержание безопасности, при деэскалации в дальнейшем траты могут снизиться. А пока на рынке неделя тишины — финансовые власти воздержатся от комментариев по денежно-кредитной политике, чтобы не мешать участникам рынка самостоятельно определиться.

Рубль быстро снижается, инвалюты отбивают потери последних недель — с четверга курсы подскочили на 4%. Доллар вернулся к 81, евро недалеко от 95, а биржевой юань в моменте прокалывал 11,45. Восстановление курсов позитивно для бумаг экспортеров из Индекса МосБиржи. Валютный фактор снижает негатив от октябрьского провала нефти и газа. До конца года курсы видятся еще выше, и доллар может вернуться над 85, евро быть у 100, юань — к 12. Геополитическое потепление играет скорее против рубля, поскольку растут ожидания нормализации импорта. А экспорт может снизиться в ближайшие месяцы на фоне срабатывания эффекта временного лага между поставкой сырья и оплатой — пока же шел приток валюты за более дорогой баррель.

• НОВАТЭК (+13% за неделю). Лидер недели среди всех компонентов индекса. Ранее, на падении широкого рынка, отмечалось качество бумаг — устойчивые на общем спаде акции при развороте тенденции будут и быстрее всех расти. На пике пятидневки — 1184 руб. Бумаги обладают высокой чувствительностью к фактору геополитики. Технически — на локальном ралли акции уже достигли динамической линии сопротивления по пикам августа и сентября, здесь будет заминка. Следующие 1200 руб. допускаются при движении бенчмарка широкого рынка к 2800 п. Долгосрочная оценка — 1600 руб., или +37% от текущих.

• Группа Позитив (+13% за неделю). Быстрое восстановление после обвала. Акции исторически очень волатильные и всегда впереди рынка. Ранее была негативная реакция на налоговые инициативы в ИТ-секторе, а потом отскок на фоне госпрограмм перехода на российское ПО. Фундаментального апсайда нет — 1000 руб., на рынке уже выше на 15% — у 1150 руб. Технически на импульсе курс достал зоны скопления статичных и динамических преград, дальнейшее безостановочное микроралли уже под вопросом.

• Полюс (-1,3% за неделю). Вдруг в аутсайдерах. Устойчивый рост сменяется периодом высокой волатильности. Курс акций золотодобытчика имеет максимальную корреляцию с ценой золота — унция росла, бумаги раллировали. Но перегретость золота зашкаливала, и при его коррекции акции, обладающие повышенной бетой к базовому активу, закономерно быстро падают. Разлет цен за неделю — ниже 2100 руб. и у 2400 руб. Курс на закрытии рабочих выходных — под 2200 руб. Недавно был дивгэп. Вероятно, это не финал коррекции золота, а поэтому волатильность в акциях производителя металла сохранится повышенной. Локальная турбулентность не отменяет долгосрочную оценку — 2800 руб., или на 27% выше.

• ПИК (-1,1% за неделю). Хуже рынка, но уже не критично. На неделе были цены пятилетней давности и паника — ниже 360 руб., а потом состоялся резкий технический отскок на фоне сильной перепроданности, и это читалось. Ориентиром вверх были 410 руб. — достали с запасом. На фоне отказа от дивидендов и консолидации акций инвестиционная привлекательность снизилась. После снятия перепроданности акции могут уйти в боковик, а если общий сентимент опять ухудшится — вновь проигрывать бенчмарку широкого рынка.

• Отчет Северстали • Операционные результаты Европлана • ВВП Китая

