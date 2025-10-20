Вот это разворот в золоте и газе! И о других глобальных бенчмарках

Рынки в понедельник, 20 октября:

Глобальные рынки акций. Американский рынок в пятницу прибавил полпроцента. Внутридневная волатильность превышает процент — период устойчивого восхождения и постоянного переписывания исторических максимумов завершен, а сейчас этап повышенной биржевой турбулентности на фоне активизации торговых разногласий крупнейших экономик. Утренние фьючерсы прибавляют еще треть процента — реакция на готовность сближения тарифных позиций США и КНР. Ведомые индексы Европы и Азии на старте торговой недели будут на подъеме.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng взлетает на 2,5%. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei почти +3% и опять на рекордных уровнях.

Нефть Brent ожидаемо заходила на круглые $60, закрыт майский нижний межсессионный гэп. Отскок от уровней поддержки закономерен, и технический отбой превышал 2%, над $61. Спекулятивно можно было относительно безопасно сработать в лонг. Ближайшее сопротивление — $62, активные трейдеры ждут момента фиксации. На Ближнем Востоке «долгосрочный мир» оказался скоротечным — риск-премия в барреле возросла. Напротив, на рынке повысились ожидания деэскалации на европейском фронте, и этот фактор сужает геополитическую риск-премию во фьючерсах. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото от $4380 резко вниз — риски разворота были максимальными, в пятницу отмечался именно этот уровень напряжения. Сегодня утром унция у $4260, в моменте было ниже $4190. Тренд в драгметалле, конечно, вверх, но есть нюанс — после маржин-коллов ранних игроков в контртренд обычно и наступает такая жесткая коррекция. По технике, вероятно, это не предел вниз — риск вернуться на круглые $4000 сохраняется. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG резко меняет направление — для такого очень волатильного инструмента это типично. В пятницу был провал к $2,9, росли риски углубления к $2,8, но потом вдруг вернулись выше круглых $3, а сегодня фьючерс уже на ранее озвученном сопротивлении $3,15. Итого со дна быстро прибавили 8%. Если активные трейдеры сохраняли свои спекулятивные лонги, то на текущих уровнях технически, вероятно, уже стоит зафиксировать результат. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций