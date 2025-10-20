Ожидаемые события на 20 октября 2025

Северсталь — операционные и финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
Европлан — операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.
Заседание Совета ЕС по энергетике. В повестке вопрос о постепенном прекращении импорта газа и нефти из России с полным запретом к 1 января 2028 г.
05:00 МСК — Китай — ВВП, г/г — III квартал. Прогноз: 4,7%. Предыдущее значение: 5,2%.
05:00 МСК — Китай — Розничные продажи, г/г — Сентябрь. Прогноз: 2,9%. Предыдущее значение: 3,4%.
05:00 МСК — Китай — Промышленное производство, г/г — Сентябрь. Прогноз: 5%. Предыдущее значение: 5,2%.
Доля госпрограмм в выдаче жилищных кредитов оказалась минимальной с начала года — Коммерсантъ
Экспортная цена на российский чугун упала до минимума более чем за пять лет — Ведомости
Россия в 2025 г. поставила Китаю меньше нефти, чем в прошлом году — ПРАЙМ
Рынок равновесия: правительство продлит квоты на вывоз минеральных удобрений — Известия
В РФ обсуждают возвращение в энергетику выплаченных государству дивидендов — ТАСС
