Российский рынок

Ожидаемые события на 20 октября 2025

Ключевые моменты
  • Отчет Северстали
  • Операционные результаты Европлана
  • ВВП Китая
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

Северсталь — операционные и финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.

Европлан — операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.

В мире

Заседание Совета ЕС по энергетике. В повестке вопрос о постепенном прекращении импорта газа и нефти из России с полным запретом к 1 января 2028 г.

05:00 МСК — Китай — ВВП, г/г — III квартал. Прогноз: 4,7%. Предыдущее значение: 5,2%.

05:00 МСК — Китай — Розничные продажи, г/г — Сентябрь. Прогноз: 2,9%. Предыдущее значение: 3,4%.

05:00 МСК — Китай — Промышленное производство, г/г — Сентябрь. Прогноз: 5%. Предыдущее значение: 5,2%.

О чем пишут СМИ

Доля госпрограмм в выдаче жилищных кредитов оказалась минимальной с начала года — Коммерсантъ

Экспортная цена на российский чугун упала до минимума более чем за пять лет — Ведомости

Россия в 2025 г. поставила Китаю меньше нефти, чем в прошлом году — ПРАЙМ

Рынок равновесия: правительство продлит квоты на вывоз минеральных удобрений — Известия

В РФ обсуждают возвращение в энергетику выплаченных государству дивидендов — ТАСС

