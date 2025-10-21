Прогнозы и комментарии. Почему забуксовали у 2750?

Главное

• Индекс МосБиржи после сильной волны роста замедлился — трехлетний аптренд спасен, но годовой как раз упирается в 2750 п. Отсюда и техническая заминка. Готовится встреча по линии МИД РФ и США, ожидается решение по ставке ЦБ — трейдеры занимают выжидательную позицию.

• Бумаги в фокусе: продолжают отскок — Банк Санкт-Петербург, ПИК, ВК, а возобновили откат сталевары ММК, Северсталь, НЛМК.

• Рубль закрылся разнонаправленно — против доллара упал на 0,5%, до 81,4, у евро отбил 0,2%, под 94,4, а юань просел почти на процент, к 11,27. Локальная рассинхронизация инвалют не меняет среднесрочный взгляд.

• На внешнем контуре: индексы акций США по +1% и опять у максимумов, их утренние фьючерсы немного выше; в АТР развивается вчерашнее ралли — еще по +1,5%; европейские бенчмарки начнут день с повышения. А на российском рынке временный боковик, но волатильность скоро вернется.

• На сырьевом рынке: нефть Brent утрамбовала круглые $60 — баррель опять пытается отскочить к $61; золото не унимается — снова на максимумах и все еще сильно перегрето, унция у $4350; газ NG за вчера прибавил 13%, волатильный фьючерс прорывался над $3,4.

В деталях

Индекс МосБиржи закрылся по нулям — после ралли на 10% с годового дна бенчмарк забуксовал в области важных 2750 п. Трехлетний восходящий тренд быстро восстановлен на фоне активизации переговорного процесса РФ и США, а вот годовая линия поддержки, потерянная в конце сентября, теперь выступает техническим сопротивлением. Без новых факторов подпитки пройти ее сложно.

Обороты чуть ниже 90 млрд руб. — это средние показатели, но значительно меньше объемов прошлой недели, было у 160 млрд. Биржевая активность временно снижается в ожидании важных событий.

Состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США — идет подготовка к саммиту двух президентов. Подробности грядущей встречи могут появиться в ближайшие дни. С конца прошлого года на рынке было несколько импульсных движений вверх, но все они завершались безрезультатно — завышенные ожидания оборачивались разочарованием. Посмотрим, к чему приведут новые переговоры.

В эту пятницу ожидается решение по ключевой ставке ЦБ — на рынке нет явного консенсуса, но больше склоняемся к сохранению текущих 17%. На фоне повышения налогов и замедления темпа снижения инфляции регулятор может взять монетарную паузу. Это фактор, препятствующий переоценке акций и облигаций, но поддерживающий курс рубля. Однако временно.

В следующем году секвестр ставки может вновь ускориться, да и до конца этого года еще будет одно заседание ЦБ, и исключать 16% пока не стоит. В перспективе это способно приподнять рынок — годовой таргет Индекса МосБиржи по 3300 п., будут и дивиденды. Рубль видится ниже текущих уже до конца 2025 г. на фоне сокращения притока валюты от экспорта: прогнозная область 85–90 за доллар, 100 по евро и 12 — за юань.

Технически в ближайшие дни индекс может курсировать около 2750 п., локальные границы по волатильности — 2700 п. как поддержка, а 2800 п. будет сопротивлением. Прорыв уровней возможен при появлении сильных вводных. Больше склоняемся к варианту выхода бенчмарка вверх, а на случай несбывшихся надежд и очередного срыва у активных трейдеров всегда есть защитные стоп-заявки.

Бумаги в фокусе

• Банк Санкт-Петербург (+2,9%). Лучший результат на вчерашнем нейтральном рынке. В моменте курс подскакивал под 355 руб., а закрылись по 350 руб. Здесь проходит сопротивление — маневр вверх уже ограничен. Среднесрочный осенний даунтренд утратил силу — локальную поддержку оказывает байбэк, но долгосрочный аптренд потерян еще летом, и факторов для возврата в многолетнюю восходящую формацию пока нет — финансы кредитной организации ухудшились.

• ПИК (+2,8%). Восстановление после обвала курса в область 5-летнего дна продолжилось. Бумаги смогли вернуться на верхнюю границу области сопротивления 410–430 руб. Отскок с годового минимума составляет уже 19%. Акции исторически очень волатильные и могут совершать такие масштабные маневры. Тем не менее техническая перепроданность снята, есть важная преграда на 430 руб., а фундаментальный кейс испорчен на фоне отказа от дивидендов и анонса обратного сплита акций. Скорее всего, пока это предел роста.

• ВК (+2,8%). Типично волатильно — эти акции на падении широкого рынка обычно падают быстрее всех, а при улучшении общего сентимента становятся лидерами. Отлично подходят для активных трейдеров. Закрытие выше 282 руб., и здесь локальное сопротивление, а на прорыве курс может быстро отработать следующее препятствие у 290 руб. Если факторы не подведут и бенчмарк пойдет на пробой 2800 п., то ориентир сразу сместится до круглых 300 руб. Фундаментальная оценка — 380 руб., или +35%.

• ММК, Северсталь, НЛМК (-3–2%). Курсы их акций обычно ходят синхронно. Дивидендов Северстали не будет, отчетность компании — нейтральная, акции упали ниже 930 руб. Бумаги ММК падали к 27 руб., НЛМК — прокалывали 104 руб. Взгляд на всю отрасль «Нейтральный» — много вызовов, фундаментальный апсайд ограничен, а акции пока могут и дальше проигрывать широкому рынку.

Ожидаемые события во вторник

