Ожидаемые события на 21 октября 2025

Эталон — операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.
ВОСА проведут:
Выставка-конференция ритейлеров, производителей и сервис-провайдеров «New Retail Forum 2025» (21–22 октября). Среди спикеров представители компаний: X5, Ozon, Лента, Магнит, Яндекс и др.
13:30 МСК - Великобритания - Глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью.
20:00 МСК - еврозона - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.
23:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API, млн барр. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,52.
CNN: встреча Лаврова и Рубио отложена — Ведомости
На Петербургской бирже начались торги золотыми слитками — Коммерсантъ
Шри-Ланка и РФ за четыре года могут создать СПГ-терминал — Известия
Власти обсудят приоритетные поставки топлива потребителям на биржевых торгах — ТАСС
Глава «Яндекс Такси» оценил последствия закона о локализации машин — РБК
