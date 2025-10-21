ПрофитОткрыть счет
Российский рынок

Ожидаемые события на 21 октября 2025

  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

Эталон — операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.

ВОСА проведут:

  • Ламбумиз
  • Самараэнерго

Выставка-конференция ритейлеров, производителей и сервис-провайдеров «New Retail Forum 2025» (21–22 октября). Среди спикеров представители компаний: X5, Ozon, Лента, Магнит, Яндекс и др.

В мире

13:30 МСК - Великобритания - Глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью.

20:00 МСК - еврозона - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.

23:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API, млн барр. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,52.

О чем пишут СМИ

CNN: встреча Лаврова и Рубио отложена — Ведомости

На Петербургской бирже начались торги золотыми слитками — Коммерсантъ

Шри-Ланка и РФ за четыре года могут создать СПГ-терминал — Известия

Власти обсудят приоритетные поставки топлива потребителям на биржевых торгах — ТАСС

Глава «Яндекс Такси» оценил последствия закона о локализации машин — РБК

