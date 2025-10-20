Ключевые события недели: отчетность, инфляция, ставка

В России

На этой неделе российские компании будут активно публиковать отчетность. Уже представила данные Северсталь, ждем ГМК Норникель и РусГидро. В фокусе и дивиденды ЛУКОЙЛа.

Участники рынка в ожидании данных по инфляции и решения по ключевой ставке от Банка России.

Корпоративные события

20 октября

• Северсталь опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.

• Европлан представил операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.

23 октября

• ЛУКОЙЛ проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

• ГМК Норникель и РусГидро опубликуют производственные результаты за III квартал 2025 г.

• Займер представит финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.

24 октября

• Русагро обнародует операционные результаты за III квартал 2025 г. и за 9 месяцев 2025 г.

25–26 октября

• Московская биржа в выходные дни не будет проводить торги на фондовом рынке.

Макростатистика

• В среду Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в сентябре, о просроченной задолженности по заработной плате на конец сентября и о промышленном производстве в январе-сентябре. Планируется опубликовать данные об оценке индекса потребительских цен с 14 по 20 октября и о потребительских ценах на нефтепродукты с 14 по 20 октября.

Банк России представит оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения».

• В четверг регулятор обнародует данные по объемам золотовалютных резервов РФ.

• В пятницу состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза — 13:30 МСК. ЦБ также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. В 15:00 МСК пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Будут представлены данные по объему денежной базы РФ.

В мире

На внешнем контуре главным событием станет встреча президента России и президента США в Будапеште, дата которой пока не обозначена. Особое внимание приковано к переговорам США и Китая о действующих и возможных тарифах.

В понедельник Народный банк Китая объявил размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет.

Китай опубликовал данные о динамике ВВП в III квартале и о промышленном производстве, розничных продажах, безработице и капиталовложениях в основные средства за сентябрь.

В пятницу Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в сентябре.

В конце недели Европа в ночь с субботы на воскресенье переходит на зимнее время.

БКС Мир инвестиций