3 торговых идеи на неделю. На рынке снова ажиотаж

На прошлой неделе Индекс МосБиржи прибавил почти 5% с учетом дополнительных торговых сессий. Основной рост пришелся на четверг после неожиданных телефонных переговоров президентов России и США. При этом уверенных сигналов о скорой деэскалации геополитического конфликта все еще нет. Рынок слишком эмоционален, поэтому сейчас стоит соблюдать особую осторожность при совершении сделок и не забывать о стоп-заявках.

• Норникель: сопротивление удалось преодолеть. • Роснефть: после отскока от поддержки тренд разворачивается. • Транснефть: рост четверга позволил выйти из боковика.

Акции Норникеля последние два месяца двигались в боковике. После активного роста на прошлой неделе бумагам удалось закрепиться выше уровня сопротивления около 130 руб., что можно расценивать как новую попытку образовать восходящий тренд. При этом, несмотря на активный рост, в бумагах еще не накопилась серьезная перекупленность, поэтому путь для продолжения восходящего тренда открыт.

В базовом сценарии ожидаем, что акции продолжат рост и к концу недели будут торговаться в диапазоне 135,8–137,2 руб. за бумагу (2,5–3,5%).

На графике курсовой стоимости акций Роснефти образовался паттерн разворота нисходящего тренда «Двойное дно» после роста котировок на прошлой неделе. Локальный максимум, образованный 9 октября, уже преодолен, что дает сильный сигнал на покупку. Кроме того, индекс средненаправленного движения начал стремительно падать, что также подтверждает завершение нисходящего тренда.

Полагаем, что к концу недели акции Роснефти смогут развить рост до 434–440 руб. (3–4,5%).

Акции Транснефти после непродолжительного боковика смогли преодолеть уровень сопротивления, образованный по максимумам конца сентября и начала октября. В то же время индикатор схождения/расхождения скользящих средних смог сохранить сигнал на покупку с прошлого месяца. А индекс относительной силы пересек 50-й уровень, образовав подтверждающий сигнал на покупку.

Ожидаем развития роста в ближайшее время и полагаем, что к концу недели акции Транснефти будут торговаться в коридоре 1321–1335 руб. (3–4%) в позитивном сценарии.

