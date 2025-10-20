Лучшая и худшая акция прошедшей недели — куда на этой?

С прошлой пятницы Индекс МосБиржи прибавил 7%. Было очень волатильно, но удалось выкупить глубокую просадку. Оценим краткосрочные перспективы самой доходной и упавшей акции недели.

Первая неделя роста

Спустя 10 недель безостановочного падения Индекс МосБиржи развернулся и сразу резко — геополитические риски снизились, рынок ждет встречи лидеров РФ и США, бенчмарк вернулся в аптренд. На выходных было уже за 2767 п., или +10% с недельного и годового дна у 2521 п.

На днях может состояться встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, а в пятницу ЦБ огласит новую ставку. Неопределенность сохраняется по каждому фактору, так что на рынке по-прежнему будет волатильно. Надежды на деэскалацию вновь возросли — поддержка на 2700 п., а при закреплении над 2750 п. бенчмарк может быстро двинуть на 2800 п.

Оценим динамику лидера и аутсайдера прошлой недели из состава Индекса МосБиржи. Спрогнозируем краткосрочный курс акций.

НОВАТЭК

Акции показали лучшую доходность за период среди компонентов бенчмарка, более +13%. Когда в начале недели на широком рынке царило уныние, эти акции демонстрировали выраженную устойчивость. Как правило, при потеплении общего сентимента такие инструменты обгоняют бенчмарк на подъеме. Так и получилось. В моменте курс превышал 1180 руб., но уже уперся в техническое динамическое сопротивление по локальным максимумам августа и сентября. Теперь вероятна заминка и локальный откат.

Акции очень чувствительны к фактору геополитики. При развитии диалога РФ–США следующим ориентиром вверх, при индексе 2800 п., будет район круглых 1200 руб. Краткосрочная поддержка — на 1150 руб.

Полюс

Хуже рынка, но в этом процентном падении есть эффект дивгэпа (3%) в прошлый понедельник. Акции точно следуют за курсом золота. После ралли там стало экстремально перекуплено, началась коррекция, поэтому и бумаги производителя металла оказались в зоне высокой волатильности — разлет цен за период более 300 руб.

Это исторически защитные бумаги, однако сейчас взгляд биржевиков развернулся к более рисковым активам. Золото рискует упасть еще ниже, текущий провал под 2200 руб. в акциях может быть и не предел. Локальная поддержка на неделю у 2080 руб.

