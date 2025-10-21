Много долгов и высокие риски: топ акций на Мосбирже

Изучим компании крупнейшей капитализации с большими долгами. Чтобы оценить риски эмитентов, проанализируем финансовые показатели.

Для этого используем два ключевых критерия. Первый из них — чистый долг.

Чистый долг = краткосрочный долг + долгосрочные кредиты – денежные средства

Если показатель высокий относительно масштабов бизнеса, то сигнализирует о рисках, связанных с финансовой устойчивостью предприятия. Свободные денежные средства у таких компаний, по сути, отсутствуют. Это снижает привлекательность акций.

В предварительный список вошли бумаги трех компаний крупнейшей капитализации, свыше 500 млрд руб., торгующихся на Мосбирже.

1–3 — с учетом данных за последние 12 отчетных месяцев (LTM)

Долгосрочный взгляд БКС на акции — «Нейтральный» или «Негативный». Потенциал роста на 12 месяцев не превышает 15%. Уберем ФосАгро с показателем Долг/EBITDA, равным лишь 1,1. Остаются две бумаги — Газпром и Норникель.

Взглянем на них поподробнее. Дополним показатели долга оценкой фундаментальных факторов и анализом графиков.

Наша подборка

«Нейтральный» взгляд. Цель на год — 140 руб. / +14%

Глобальный лидер по добыче природного газа. Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний в РФ, а также самая большая в стране по производству тепловой энергии. Нефтегазовая отрасль — циклическая и капиталоемкая. С этим связана высокая закредитованность предприятия.

Чистый долг LTM — 5,5 трлн руб. при рыночной стоимости Газпрома в 2,9 трлн руб. Среднегодовой прирост чистого долга за последние 5 лет — 13%. Коэффициент Долг/EBITDA LTM — нейтральные 1,7.

I полугодие оказалось неоднозначным для Газпрома. Негативно сказались укрепление рубля и снижение цен на нефть. Уверенный рост наблюдался в газовом бизнесе. Спрос был как в России, так и за ее пределами. Проблемой выглядит низкий свободный денежный поток (FCF).

Не стоит рассчитывать на дивиденды в 2025 и 2026 гг. В ближайшие два года вполне вероятен отказ ЕС от европейского газа. Компания делает ставку на разработку новых схем поставки природного газа в географическом разрезе и на проект «Сила Сибири – 2». В бизнес-кейсе Газпрома стоит отметить его «дочку» — Газпром нефть, третью по величине нефтяную компанию в России.

За год акции Газпрома в минусе на 10%. Бумаги начали отскакивать от долгосрочной горизонтальной поддержки в районе 110 руб. Возможно продолжение роста. В случае закрепления акций выше 138 руб. технической целью станут 150 руб.

«Нейтральный» взгляд. Цель на год — 150 руб. / +15%

Лидер горно-металлургической промышленности на глобальном уровне. Крупнейшая в мире компания по производству палладия (40% рынка), второй — по производству никеля (16% рынка), третий — по производству меди (2%). В 2025 г. цена на палладий выросла на 67%, на медь — на 23%, на никель — снизилась на 1%.

Чистый долг LTM — 775 млрд руб. Для сравнения: капитализация предприятия равна 2 трлн руб. В I полугодии чистый долг вырос на 22% — прежде всего за счет переоценки рублевой составляющей долга. Среднегодовой прирост чистого долга за последние 5 лет составил 14%. Коэффициент Долг/EBITDA LTM — 1,6.

Свободный денежный поток Норникеля в I полугодии вырос почти в 3 раза, до $1,4 млрд. При этом дивидендный потенциал компании выглядит ограниченным из-за скорректированного FCF ($224 млн). После 2023 г. выплаты не производились. Форвардная дивдоходность на 12 месяцев, по версии БКС, равна примерно 3%.

Стратегия Норникеля до 2030 г. предусматривает увеличение производства металлов до 50%, что может привести к росту капзатрат. Из отраслевых факторов отметим возможную стабилизацию торговых отношений между США и странами Азии. В июльском прогнозе корпорация отметила возможный рост потребления никеля.

За год акции Норникеля взлетели на 25%. На дневном таймфрейме видна медвежья дивергенция по осциллятору RSI(14). Это указывает на риски просадки котировок, которые пока невысокие. На недельном графике формируется фигура «Двойное дно». При закреплении выше 144 руб. увеличится вероятность движения в район 180 руб.

