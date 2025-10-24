Прогнозы и комментарии. Акции, ОФЗ и рубль перед ставкой ЦБ и после

Главное

• Индекс МосБиржи рухнул на 3% на фоне санкций, но глобальный технический аптренд формально сохраняется. В 13:30 МСК ЦБ огласит ключевую ставку — краткосрочная реакция рынка на решение регулятора может быть сдержанной, а вот среднесрочно стоит закладываться на большие движения в акциях, облигациях и инвалютах.

• Бумаги в фокусе: нефтяники ЛУКОЙЛ и Роснефть — под санкциями и в аутсайдерах, девелоперы ПИК и Самолет — волатильны и в лидерах отскока, айтишники Астра и Позитив — позитивно реагируют на налоговые новости.

• На внешнем контуре: мировые рынки акций вблизи исторических вершин — фьючерсы Штатов в шаге от топа, в АТР рекордные уровни, на открытии европейских торгов ожидается подъем бенчмарков. Для российского рынка сегодня важный день — вердикт ЦБ и недельное закрытие.

• На сырьевом рынке: нефть Brent за неделю +10% — баррель взлетел с $60 до $66; золото с недельного и исторического пика падало на 10% — унция из-под $4400 до $4000; газ NG был над $3,5, а стал под $3,3 — типично очень волатильно.

В деталях

Индекс МосБиржи под давлением геополитики — нефтяные компании попали под санкции, переговорный процесс забуксовал. В моменте падение рынка достигало 4%, и на минимуме бенчмарк был у 2546 п., а закрытие вечерки состоялось над 2580 п. Президент России прокомментировал ситуацию. Итого: -2,7%.

Формально многолетний технический аптренд сохранен — динамическая линия как раз подпирает 2580 п. Закрытие недели станет показательным — удастся ли удержаться в русле восходящей формации или рынок пойдет тестировать годовое дно на 2520 п. и ниже. Фон нервный, изменчивость высокая, обороты средние — 90 млрд руб. На рынке явная апатия от неопределенности и нехватки позитива.

В 13:30 МСК ЦБ огласит новую стоимость фондирования. Принципиальным будет не само решение ЦБ — на рынке уже заложена ставка 17%, и мы также ждем сохранение на этом уровне — а риторика регулятора: дадут ли сигнал к возможности декабрьского секвестра до 16%. Мы рассчитываем именно на такой исход по году.

Реакция акций может быть сдержанной, а в случае спокойной риторики — отскок и отход бенчмарка от опасной трендовой черты. Долгосрочная оценка в 3300 п. сохраняется, но для раскрытия потенциала факторы курса должны измениться.

На рынке ОФЗ тоже заложили 17%. Долгосрочная переоценка облигаций наверняка продолжится, и на годовом треке можно будет заработать больше, чем во вкладах — сейчас максимальная ставка по депозитам у 15,45%. Рекордный спрос на ОФЗ говорит о привлекательности инструмента для институциональных участников.

На валютном рынке влияние противоположных факторов — острая геополитика и жесткая монетарная политика на фоне фискального ужесточения и возобновления роста инфляции, сокращение экспорта и привлекательные котировки инвалют для импортеров. Пока курс доллара ниже 81,3 (-0,5%), евро под 94,4 (-0,4%), юань дешевле 11,38 (+0%), но до конца года факторы за инвалюты, скорее всего, пересилят. Ожидается восстановление курсов: доллар над 85, евро у 100, юань — по 12.

Бумаги в фокусе

• ЛУКОЙЛ (-4,8%). Худший результат на рынке — введены санкции, влияние умеренно негативное, заседание совета директоров по дивидендам перенесено. Курс в моменте падал к 5680 руб., минимумы с июля и оборот в 19,5 млрд руб. Закрытие у 5760 руб. Технически перелили, вероятен возврат над 5800 руб. Долгосрочная оценка пока не меняется — 8200 руб., корпорации нужно время для адаптации к новым ограничениям.

• Роснефть (-3%). Под санкциями, влияние на бизнес корпорации нейтральное. На минимуме сессии у 383 руб., закрытие под 390 руб. Локальное сопротивление на вероятном отскоке будет по минимумам июля — 395 руб., а выше только круглые 400 руб. Таргет остается прежним — 670 руб.

• ПИК (+2,9%). Лучший результат среди всех компонентов индекса. Акции исторически очень волатильные, недавно была область 5-летнего дна. Чувствительность к фактору ставки ЦБ высокая. Быстрый возврат над круглыми 400 руб. предполагает движение к ближайшему сопротивлению на 410 руб. Факторы против оперативного раскрытия фундаментальной стоимости — дорогой кредит, отмена дивполитики и обратный сплит акций.

• Самолет (+2,8%). В лидерах сессии, те же вводные, что и для всех девелоперов — ставки и программы льготного жилищного кредитования. Курс отскочил к 925 руб. Реакция в акциях на комментарии ЦБ может быть сильной — они исторически волатильные и могут совершать широкие движения. Поддержка в разряженной области 900 руб.

• Группа Астра (+1,9%). Значительно сильнее рынка. Устойчивость ИТ-сектора вызвана налоговым маневром — власти согласились отложить отмену льготы по НДС на российское ПО. Курс акций на рекордном для них объеме свыше миллиарда рублей поднимался на уровни конца сентября, над 314 руб. Ранее отмечался вариант движения вверх на динамическую линию сопротивления — к концу осени будет у 330 руб. Фундаментальный апсайд в 52%, долгосрочно — 470 руб.

Группа Позитив (+0,5%). В кейсе высокотехнологичной компании фактор налогов значим, на изменения курс реагирует позитивно. Правда, фундаментальная оценка ниже рынка — лишь 1000 руб. Акции отличаются повышенной волатильностью. В моменте отскакивали под 1160 руб., но устойчивого движения вверх может и не быть.

Ожидаемые события в пятницу

Ключевые моменты

• Заседание Банка России • Отчет ВТБ • Операционные результаты Селигдара

