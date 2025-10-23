Ставки по банковским вкладам в РФ незначительно снизились

Банк России опубликовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок по банковским вкладам в октябре 2025 г.
В первой декаде октября максимальная ставка составляла 15,46%, во второй — опустилась до15,45%.
«Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций», — уточняет регулятор.
В число этих организаций входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, ДОМ.РФ, МКБ, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
По данным регулятора, в октябре средние максимальные процентные ставки по вкладам на срок до 90 дней составили 14,78%, от 91 до 180 дней — 14,83%, от 181 дня до 1 года — 14,09%, свыше года — 12,35%.
БКС Мир инвестиций