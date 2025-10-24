Ожидаемые события на 24 октября 2025

ВТБ — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г. и за III квартал 2025 г.
Селигдар — операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.
13:30 МСК — Заседание Банка России по ключевой ставке. Прогноз: 17%. Предыдущее значение: 17%.
15:00 МСК — Пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной (15:00 МСК).
10:30 МСК - Германия - индекс деловой активности в промышленности - Октябрь. Прогноз: 49,5. Предыдущее значение: 49,5.
10:30 МСК — Германия — индекс деловой активности в сфере услуг — Октябрь. Прогноз: 51,1. Предыдущее значение: 51,5.
11:00 МСК — еврозона — индекс деловой активности в сфере услуг — Октябрь. Прогноз: 51,2. Предыдущее значение: 51,3.
11:00 МСК - еврозона - индекс деловой активности в промышленности - Октябрь. Прогноз: 49,8. Предыдущее значение: 49,8.
15:30 МСК — США — индекс потребительских цен, г/г — сентябрь. Прогноз: 3,1%. Предыдущее значение: 2,9%.
16:45 МСК — США — индекс деловой активности в сфере услуг Markit — Октябрь. Прогноз: 53,5. Предыдущее значение: 54,2.
16:45 МСК — США — индекс деловой активности в промышленности Markit — Октябрь. Прогноз: 51,9. Предыдущее значение: 52.
20:00 МСК — США — число активных буровых установок от Baker Hughes.
Первое на Мосбирже IPO в 2025 г. пройдет по необычной схеме — Ведомости
Российские IT-компании могут увеличить цены на софт до 40% в 2026 г. — Коммерсантъ
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России — РБК
ЦБ обсуждает регулирование криптовалютных операций в рамках ВЭД — Известия
В США вновь разрешили разработку нефтегазовых месторождений на Аляске — ТАСС
