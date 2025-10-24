ПрофитОткрыть счет
Российский рынок

Ожидаемые события на 24 октября 2025

Ключевые моменты
  • Заседание Банка России
  • Отчет ВТБ
  • Операционные результаты Селигдара
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

ВТБ — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г. и за III квартал 2025 г.

Селигдар — операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.

13:30 МСК — Заседание Банка России по ключевой ставке. Прогноз: 17%. Предыдущее значение: 17%.

15:00 МСК — Пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной (15:00 МСК).

В мире

10:30 МСК - Германия - индекс деловой активности в промышленности - Октябрь. Прогноз: 49,5. Предыдущее значение: 49,5.

10:30 МСК — Германия — индекс деловой активности в сфере услуг — Октябрь. Прогноз: 51,1. Предыдущее значение: 51,5.

11:00 МСК — еврозона — индекс деловой активности в сфере услуг — Октябрь. Прогноз: 51,2. Предыдущее значение: 51,3.

11:00 МСК - еврозона - индекс деловой активности в промышленности - Октябрь. Прогноз: 49,8. Предыдущее значение: 49,8.

15:30 МСК — США — индекс потребительских цен, г/г — сентябрь. Прогноз: 3,1%. Предыдущее значение: 2,9%.

16:45 МСК — США — индекс деловой активности в сфере услуг Markit — Октябрь. Прогноз: 53,5. Предыдущее значение: 54,2.

16:45 МСК — США — индекс деловой активности в промышленности Markit — Октябрь. Прогноз: 51,9. Предыдущее значение: 52.

20:00 МСК — США — число активных буровых установок от Baker Hughes.

О чем пишут СМИ

Первое на Мосбирже IPO в 2025 г. пройдет по необычной схеме — Ведомости

Российские IT-компании могут увеличить цены на софт до 40% в 2026 г. — Коммерсантъ

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России — РБК

ЦБ обсуждает регулирование криптовалютных операций в рамках ВЭД — Известия

В США вновь разрешили разработку нефтегазовых месторождений на Аляске — ТАСС

