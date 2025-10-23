5 доводов в пользу роста акций НОВАТЭКа

Каковы перспективы акций НОВАТЭКа на среднесрочном горизонте? Перечислим пять факторов, свидетельствующих в пользу роста.
Перспективные проекты. Компания развивает «Ямал СПГ», «Мурманский СПГ», «Обский СПГ» и третью линию «Арктик СПГ – 2». Первый проект — ключевой, имеет международных инвесторов и находится за пределами санкционных списков. В случае смягчения санкций НОВАТЭК сможет закупать оборудование за пределами России. Еще один проект предприятия — «Арктик СПГ – 1». Он запланирован в рамках новой Энергетической стратегии РФ до 2050 г.
Сообщения по «Арктик СПГ – 2». В мае завод начал использовать вторую производственную линию. В августе стартовали отгрузки СПГ. Они осуществляются на территорию Китая. Согласно сообщению Bloomberg, в сентябре добыча природного газа достигла рекордных 18 млн куб. м в сутки. Добыча выросла на 14% по сравнению с августом.
Ожидания по ценам на газ. В 2025 г. европейский рынок оказался ограниченным, в том числе из-за геополитических проблем. К концу года возможен рост рублевой экспортной цены на энергоноситель. Отметим отопительный сезон и возможное ослабления рубля, связанное со смягчением кредитно-денежной политики Банка России.
Низкая долговая нагрузка. Показатель Долг/EBITDA с учетом данных за последние 12 отчетных месяцев (LTM) равен 0,1 — это одно из самых низких значений в рамках нефтегазовой отрасли РФ. При прочих равных условиях об отсутствии кредитных рисков свидетельствует Долг/EBITDA ниже 3. Чистый долг равен сравнительно невысоким 108,4 млрд руб. Для сравнения: капитализация НОВАТЭКа составляет 3,3 трлн.
Дивидендная история. В октябре прошла отсечка по выплатам за I полугодие. Отсечку за 2025 г. стоит ждать следующей весной. Прогнозная дивдоходность на 12 месяцев, по версии БКС, — вполне солидные и нормальные по историческим меркам 6%. Это связано в том числе с низкой долговой нагрузкой предприятия.
НОВАТЭК: «Позитивный» взгляд. Целевая цена — 1600 руб. / +50%