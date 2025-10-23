Всем по карману: какие акции можно купить за 1000 рублей

Зачастую препятствием для покупки акций привлекательной компании становится высокая стоимость одного лота бумаг. Упростим задачу для инвесторов и приведем подборку интересных акций с ценой лота ниже 1000 руб.

Лот на фондовом рынке — это единица измерения пакета акций при совершении сделки. Это минимальный размер количества актива при его покупке или продаже.

Сколько акций в 1 лоте? • В 1 лоте может содержаться не меньше 1 акции. Найти пример на рынке достаточно просто, таких бумаг большинство. • Верхний предел зависит от цены одной акции, ликвидности бумаг и прочих параметров. Например, при покупке 1 лота ТГК-1 инвестор получит 100 тыс. акций, заплатив чуть более 580 руб.

ВТБ

Цена 1 лота ≈ 66,6 руб. На 1000 руб. можно приобрести 15 лотов и получить 15 акций компании.

ВТБ является бенефициаром снижения ключевой ставки: чистая процентная маржа в последние месяцы уже выросла (с 0,9% до 1,3–1,5% за I полугодие 2025 г.) и обладает потенциалом для увеличения до 2% к концу текущего года. Поддержку чистой прибыли в 2026 г. должна оказать утилизация отложенного налогового актива. Возврат компании к выплате дивидендов также укрепляет инвестиционный кейс.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 110 руб. / +65%

Интер РАО

Цена 1 лота ≈ 271,3 руб. На 1000 руб. можно приобрести 3 лота и получить 300 акций компании.

Рост цен на электроэнергию и мощность и повышение тарифов — важные факторы увеличения стоимости Интер РАО. Даже при относительно невысоком повышении спроса с начала этого года наблюдаем чувствительный рост финансовых результатов. Стабильность дивидендов не пострадает от законодательного закрепления выплат на инвестиции, что поддерживает привлекательность акций.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 5 руб. / +85%

ОзонФарм

Цена 1 лота ≈ 498 руб. На 1000 руб. можно приобрести 2 лота и получить 20 акций компании.

Более 65% выручки формируется за счет реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — в совокупности с сильными позициями в государственном секторе это указывает на устойчивость бизнеса. С учетом высокой активности по внедрению новых препаратов можно ожидать рост выручки компании более чем на 20% за 2025 г. Позитив в инвестиционный кейс вносит завершение SPO и перевод акций в первый уровень листинга Мосбиржи.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 110 руб. / +121%

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс Подписаться

Самолет

Цена 1 лота ≈ 900,5 руб. На 1000 руб. можно приобрести 1 лот и получить 1 акцию компании.

Компания опубликовала относительно позитивные операционные результаты за III квартал: объем продаж первичной недвижимости вырос на 54% год к году, число заключенных контрактов — на 65%. В отчете отмечается позитивная динамика по рыночной ипотеке в связи со снижением ключевой ставки до 17%. С учетом ожидаемых темпов смягчения монетарной политики Банком России, бумаги могут реализовать потенциал роста уже в 2026 г.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 1700 руб. / +90%

ЕвроТранс

Цена 1 лота ≈ 124,8 руб. За 1000 руб. можно приобрести 8 лотов и получить 8 акций компании.

ЕвроТранс продолжает модернизировать стратегию, диверсифицируя бизнес с упором на высокомаржинальные сегменты. Перестройка операционной модели уже нашла отражение в итогах I полугодия 2025 г. Выручка увеличилась на 30%, EBITDA — на 49%, чистая прибыль — на 45%. Акции предлагают одну из самых высоких дивидендных доходностей на рынке.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 170 руб. / +36%

Готовое решение

ПИФ «БКС Российские акции» ориентирован на ценные бумаги крупных и недооцененных компаний РФ с наибольшим потенциалом роста. Дивиденды от эмитентов реинвестируются в фонд, что увеличивает результативность его работы. При этом, стоимость одного пая позволяет определять сумму инвестиций максимально гибко.

БКС Мир инвестиций