Читать 2 мин
Т
Тимур Колесников
Российский рынок

Всем по карману: какие акции можно купить за 1000 рублей

  1. ВТБ
  2. Интер РАО
  3. ОзонФарм
  4. Самолет
  5. ЕвроТранс
  6. Готовое решение

Зачастую препятствием для покупки акций привлекательной компании становится высокая стоимость одного лота бумаг. Упростим задачу для инвесторов и приведем подборку интересных акций с ценой лота ниже 1000 руб.

Лот на фондовом рынке — это единица измерения пакета акций при совершении сделки. Это минимальный размер количества актива при его покупке или продаже.

Сколько акций в 1 лоте?

• В 1 лоте может содержаться не меньше 1 акции. Найти пример на рынке достаточно просто, таких бумаг большинство. • Верхний предел зависит от цены одной акции, ликвидности бумаг и прочих параметров. Например, при покупке 1 лота ТГК-1 инвестор получит 100 тыс. акций, заплатив чуть более 580 руб.

ВТБ

Цена 1 лота ≈ 66,6 руб. На 1000 руб. можно приобрести 15 лотов и получить 15 акций компании.

ВТБ является бенефициаром снижения ключевой ставки: чистая процентная маржа в последние месяцы уже выросла (с 0,9% до 1,3–1,5% за I полугодие 2025 г.) и обладает потенциалом для увеличения до 2% к концу текущего года. Поддержку чистой прибыли в 2026 г. должна оказать утилизация отложенного налогового актива. Возврат компании к выплате дивидендов также укрепляет инвестиционный кейс.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 110 руб. / +65%

Интер РАО

Цена 1 лота ≈ 271,3 руб. На 1000 руб. можно приобрести 3 лота и получить 300 акций компании.

Рост цен на электроэнергию и мощность и повышение тарифов — важные факторы увеличения стоимости Интер РАО. Даже при относительно невысоком повышении спроса с начала этого года наблюдаем чувствительный рост финансовых результатов. Стабильность дивидендов не пострадает от законодательного закрепления выплат на инвестиции, что поддерживает привлекательность акций.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 5 руб. / +85%

ОзонФарм

Цена 1 лота ≈ 498 руб. На 1000 руб. можно приобрести 2 лота и получить 20 акций компании.

Более 65% выручки формируется за счет реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — в совокупности с сильными позициями в государственном секторе это указывает на устойчивость бизнеса. С учетом высокой активности по внедрению новых препаратов можно ожидать рост выручки компании более чем на 20% за 2025 г. Позитив в инвестиционный кейс вносит завершение SPO и перевод акций в первый уровень листинга Мосбиржи.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 110 руб. / +121%

Самолет

Цена 1 лота ≈ 900,5 руб. На 1000 руб. можно приобрести 1 лот и получить 1 акцию компании.

Компания опубликовала относительно позитивные операционные результаты за III квартал: объем продаж первичной недвижимости вырос на 54% год к году, число заключенных контрактов — на 65%. В отчете отмечается позитивная динамика по рыночной ипотеке в связи со снижением ключевой ставки до 17%. С учетом ожидаемых темпов смягчения монетарной политики Банком России, бумаги могут реализовать потенциал роста уже в 2026 г.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 1700 руб. / +90%

ЕвроТранс

Цена 1 лота ≈ 124,8 руб. За 1000 руб. можно приобрести 8 лотов и получить 8 акций компании.

ЕвроТранс продолжает модернизировать стратегию, диверсифицируя бизнес с упором на высокомаржинальные сегменты. Перестройка операционной модели уже нашла отражение в итогах I полугодия 2025 г. Выручка увеличилась на 30%, EBITDA — на 49%, чистая прибыль — на 45%. Акции предлагают одну из самых высоких дивидендных доходностей на рынке.

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 170 руб. / +36%

Готовое решение

ПИФ «БКС Российские акции» ориентирован на ценные бумаги крупных и недооцененных компаний РФ с наибольшим потенциалом роста. Дивиденды от эмитентов реинвестируются в фонд, что увеличивает результативность его работы. При этом, стоимость одного пая позволяет определять сумму инвестиций максимально гибко.

БКС Мир инвестиций

