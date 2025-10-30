Ход торгов. Рынок поднялся к 2550 — какие бумаги тянут вверх

Главное

• Индекс МосБиржи продолжает отскок от минимумов года на 2456 п. Бенчмарк растет третий день подряд и вплотную подошел к 2550 п.

• Почти все представители Индекса МосБиржи торгуются в зеленой зоне. В лидерах — акции ЛУКОЙЛа, а также бумаги банков. Хуже других вчерашний лидер — Татнефть, а также бумаги Аэрофлота.

• Индекс гособлигаций RGBI сегодня уверенно растет и обновил максимумы с 20 октября, поднявшись к 115,8 п.

• Рубль снижается: пара CNY/RUB выросла до 11,31 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 80,9.

• Нефть опустилась в район $64,5 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ВУШ Холдинг (+9%), Сегежа (+3,5%), СПБ Биржа (+3%).

• Аутсайдеры: ИНАРКТИКА (-1,9%), Татнефть-ао (-0,3%), Аэрофлот (-0,2%).

В деталях

К 14:45 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 1,1% и торгуется на отметке 2550 п.

Рынок акций сегодня продолжает отскок от минимумов 2025 г. Индекс МосБиржи поднимается третий день подряд и вплотную подошел к 2550 п.

Индекс гособлигаций RGBI сегодня уверенно растет. Он обновил максимумы с 20 октября, поднявшись к 115,8 п.

Инфляция с 21 по 27 октября замедлилась до 0,16% с 0,22% в предыдущий недельный период. Годовой показатель (в сумме за 12 месяцев) уменьшился до 8,09% с отметки 8,19%, зафиксированной неделей ранее. Замедление темпов роста потребительских цен — позитивный сигнал, который придал уверенности в том, что курс на снижение ключевой ставки остается в силе.

Некоторую поддержку сегодня могли оказать и новости о том, что лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Пусане обсудили украинский конфликт и договорились о совместной работе для его завершения. Также Трамп отметил, что теме покупки Китаем нефти у России было уделено мало внимания. При этом ранее он сообщал, что собирается обсудить с Пекином давление на Москву за счет сокращения поставок энергоносителя в Китай.

Бумаги ЛУКОЙЛа остаются в фокусе внимания участников торгов. Сегодня акции растут на фоне новостей о том, что компания получила и приняла от Gunvor Group предложение о приобретении LUKOIL International — 100-процентного дочернего общества ЛУКОЙЛа, владеющего зарубежными активами компании. Также в пресс-релизе отмечается, что «ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами», то есть соглашение не выглядит как экстренная продажа.

Дополнительным драйвером для роста мог бы стать анонс нового заседания совета директоров по промежуточным дивидендам. Не исключаем новостей по этому вопросу уже в ближайший месяц и оцениваем дивидендную доходность промежуточной выплаты на уровне 6%.

Акции банковского сектора — Сбера, ВТБ и Т-Технологий — сегодня смотрятся лучше рынка. Сбербанк и ВТБ недавно отчитались за III квартал 2025 г. Показатели чистой прибыли обоих банков превзошли наши прогнозы. Отчет Т-Технологий ждем в ноябре. У нас «Нейтральный» взгляд на бумаги Сбербанка и «Позитивный» — на ВТБ и Т-Технологии.

Бумаги сталеваров вернулись в зеленую зону после отката накануне. Кабмин утвердил отсрочку уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до 1 декабря 2025 г. Поясняется, что речь идет о налогах, срок уплаты которых наступает с сентября по ноябрь текущего года. Как отмечается в постановлении, мера позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства, что в свою очередь дополнительно поддержит их деятельность и инвестиционную активность.

Префы Сургутнефтегаза сегодня ускорились после довольно скромного отскока в предшествующие два дня. Акции позитивно реагируют на снижение курса рубля, от которого зависит размер будущих дивидендов компании. Учитывая наш прогноз курса рубля на конец года в 89 руб. за доллар США, не ожидаем чистой прибыли за 2025 г. Считаем, что дивиденд на привилегированные акции будет равен дивиденду на обыкновенные, то есть 0,95–1 руб. на бумагу.

Бумаги Аэрофлота сегодня слабее рынка. Перевозчик отчитался за III квартал по РСБУ. Оцениваем результаты как слабые, что подтверждает наше мнение о существенном снижении прибыли год к году (г/г). Выручка Аэрофлота увеличилась на 2% г/г при росте себестоимости на 7% г/г. Валовая и чистая скорректированная прибыли рухнули. Результаты по МСФО будут опубликованы в ноябре.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций