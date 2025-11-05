Ход торгов. Рынок снова реагирует на геополитику

Главное

• Российский рынок в середине дня выкупил всю утреннюю просадку и вернулся выше 2570 п. Однако во второй половине дня геополитика снова увела Индекс МосБиржи в минус.

• Большинство представителей Индекса МосБиржи переместилось в красную зону. Лучше других смотрятся волатильные акции — ПИК, ВК, Астры и Позитива, а также ВТБ.

• Индекс гособлигаций RGBI в течение дня сократил утреннею просадку и снова вернулся выше 116 п.

• Рубль несет ощутимые потери: пара CNY/RUB выросла до 11,36 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 81,5.

• Нефть просела в район $64 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ВУШ Холдинг (+5,2%), ЭсЭфАй (+5,1%), Европлан (+2,4%).

• Аутсайдеры: ОГК-2 (-16,4%), Хэдхантер (-2,5%), РуссНефть (-2,1%).

В деталях

К 17:45 МСК Индекс МосБиржи теряет 1,1% и торгуется на отметке 2541 п.

Рынок акций начал среду с отката от своих недельных вершин, но в середине дня нивелировал всю просадку и вышел в плюс. Локальным фактором поддержки сегодня стало снижение рубля. Однако во второй половине сессии Индекс МосБиржи вновь ушел в минус, реагируя на геополитические новости.

Президент Владимир Путин проводит очное совещание с членами Совбеза. В начале заседания они обсудили заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям.

В целом участники торгов сохраняют осторожность в условиях геополитической неопределенности, объемы остаются низкими, а всплески активности без новых драйверов быстро угасают.

Бумаги Роснефти и ЛУКОЙЛа остаются в фокусе внимания — участники торгов будут оценивать, как санкции США против этих компаний отразятся на их финансовых показателях. Вышли октябрьские данные по объемам экспорта российской нефти, но пока они не отражают эффект от мер США. Последствия ограничений можно будет оценить после 21 ноября, когда закончится действие разрешения на сделки с этими компаниями. В то же время глава индийской энергетической компании ONGC сообщил, что продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, на которых не распространяются международные санкции.

Считаем, что нефтегазовые компании смогут справиться с санкционным давлением, как это сделали ранее Сургутнефтегаз и Газпром нефть, и не понесут серьезных финансовых потерь.

Акции Полюса не смогли продолжить отскок. Котировки золота при этом упали ниже $4000 во вторник, но сегодня отскакивают и предпринимают попытку вернуться к круглой отметке. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за III квартал 2025 г. в размере 36 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность — около 1,7%.

Префы Сургутнефтегаза перешли в красную зону, но смотрятся лучше рынка. Сегодня бумаги поддерживает снижение курса рубля, от которого зависит размер будущих дивидендов компании. Ближайшая цель — район 40 руб. Не ожидаем чистой прибыли за 2025 г. Считаем, что дивиденд на привилегированные акции будет на уровне дивиденда на обыкновенные, то есть 0,95–1 руб. на бумагу.

Бумаги ВТБ вышли в хороший плюс. Акции штурмуют сопротивление на EMA 200 на 4-часовом графике на 69,6 руб. Акции ВТБ входят в портфель наших фаворитов. Чистая процентная маржа за III квартал 2025 г. уже расширилась до 1,5% против 0,9% за I полугодие 2025 г. и обладает потенциалом роста до 2% к концу 2025 г., а в следующем году ожидаем маржу около 2,4%.

Поддержку чистой прибыли банку также оказывает и утилизация отложенного налогового актива. Согласно стратегии развития ВТБ на 2026 г., фокус банка направлен на масштабирование традиционно более рентабельного розничного бизнеса.

Акции «Мать и дитя» попытались продолжить ралли и обновили свои максимумы с 17 июня, но после растерли весь дневной рост. У нас «Позитивный» взгляд на бумагу с целевой ценой на год вперед — 1600 руб. Ждем дивдоходность в 8% на горизонте 12 месяцев.

Бумаги Европлана и его материнского холдинга ЭсЭфАй сегодня среди лидеров роста. Совет директоров Европлана рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 г. в размере 58 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность — 10,3%. ЭсЭфАй отчитался за 9 месяцев 2025 г. по РСБУ. Чистая прибыль выросла в 4 раза, до 76,2 млрд руб. Основной эффект на прибыль оказала единовременная переоценка вложений в ЛК Европлан по рыночной стоимости, отмечается в пресс-релизе.

