Поставки нефти из РФ в октябре остались на уровне сентября

Объем экспорта российской нефти в октябре сократился на 1,2% месяц к месяцу (м/м), и новые санкции США против Роснефти и ЛУКОЙЛа не успели существенно отразиться на этом показателе, пишет Коммерсантъ со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По данным издания, эффект от ограничений может проявиться уже после 21 ноября, когда закончится действие разрешения на сделки с этими компаниями.

Экспорт нефти из РФ по морю по итогам октября сократился на 1,2%, до 470 тыс. тонн в сутки. На Китай пришлось 34% поставок, на Индию — 29%, на Египет и Сирию — 17%, на Турцию — 14%, на долю стран с неизвестным пунктом назначения — 5%.

С 22 октября, когда были введены новые ограничения США, дисконты на нефть из России расширялись две недели подряд, уточнили в ЦЦИ. По данным экспертов, в основном это связано с издержками на включение третьих сторон в контрактах на поставку сырья. В ЦЦИ отметили, что некоторые участники рынка ждут, что дисконт Urals увеличится в текущем месяце с $13,2–13,3 до $15 за баррель.

По данным авторов обзора, на фоне профицита на мировом рынке в выигрышном положении окажутся НПЗ из Китая, потому что сохранят доступ к российской и иранской нефти, которая поставляется с дисконтом.

БКС Мир инвестиций