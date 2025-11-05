Облигации перестали быть скучными: как увеличить потенциальную прибыль

В период высоких процентных ставок популярность облигаций среди частных инвесторов заметно выросла. Сложившееся состояние долгового рынка создает интересные возможности не только для удержания бумаг в портфеле, но и позиционной маржинальной торговли.

ОФЗ с начала года показывают позитивную динамику, но доходность все еще остается на высоких уровнях. В частности, по длинным гособлигациям ставки близки к 15%. Такое состояние рынка можно охарактеризовать как затянувшуюся финансовую аномалию, которая не будет длиться вечно, поскольку экономике тяжело развиваться в таких условиях.

Дневной график индекса российских гособлигаций RGBI показывает прирост на 27% от минимума до максимума за последний год. Однако в рамках растущего тренда наблюдалось не менее трех существенных спадов, создающих интересные возможности на относительно коротком горизонте.

Особенности среднесрочной торговли облигациями

В качестве основного фундаментального фактора на российском рынке облигаций выступает инфляция и сдерживающий ее уровень ключевой ставки Банка России. В настоящее время значение ключевой ставки (16,5%) существенно выше уровня инфляции (8,2%), но все еще высоки инфляционные ожидания, а инфляция не вышла на цель ЦБ на уровне 4%. Тем не менее ситуация подразумевает постепенное снижение ключевой ставки.

Цена ликвидных выпусков ОФЗ и корпоративных облигаций заметно реагирует на значимые внутренние и внешнеполитические новости, способные оказать влияние на динамику ключевой ставки. Это создает интересные спекулятивные возможности при торговле внутри дня и на срок до нескольких недель.

Среднесрочная динамика ликвидных облигаций хорошего кредитного качества более прогнозируема в сравнении с акциями. Для инструментов с фиксированной доходностью по определению характерен относительно низкий уровень волатильности. Это значит, что для извлечения прибыли допустимо открывать сравнительно крупные позиции в пределах допустимого риска.

Маржинальная торговля в облигациях

Маржинальная торговля помогает увеличить доход на финансовом рынке. Если вы уверены в своей идее, вы можете использовать дополнительные деньги, чтобы открыть позицию больше, чем позволяют собственные средства.

Практически все доступные на биржевых торгах ОФЗ можно покупать с плечом, аналогично ликвидным акциям. Многие популярные выпуски корпоративных облигаций также входят в список ликвидных ценных бумаг, доступных для маржинальной торговли.

ОФЗ и ликвидные корпоративные облигации из списка ликвидных ценных бумаг могут служить обеспечением для сделок с другими активами, включая акции. Таким образом, в целях активной спекулятивной торговли необязательно постоянно поддерживать на счете некоторый объем свободных средств. Вместо этого можно купить инструменты с фиксированной доходностью и получать дополнительный процентный доход.

Например, длинные ОФЗ серий 26233 и 26238 торгуются на уровне всего лишь 57% от номинальной цены с текущей доходностью порядка 14,3–14,9%. При начальной ставке риска по этим бумагам в размере 40% можно открыть маржинальную позицию в 2,5 раза больше величины свободных средств на счете. То есть и прибыль от роста цены будет выше на соответствующую величину.

Аналитики БКС позитивно смотрят на длинные ОФЗ на горизонте года, в частности, на выпуски 26247, 26248.

Помним о рисках

Маржинальная торговля нацелена на увеличение прибыли, что сопряжено с рисками. Инвестор может получить убыток в связи с особенностями работы инструмента. Вот на что стоит обратить внимание:

• Проводите тщательный анализ, прежде чем совершать маржинальные сделки.

• Ограничивайте потенциальные убытки с помощью специальных стоп-заявок.

• Следуйте своей торговой стратегии, не поддавайтесь эмоциональным решениям.

Как подключить услугу

Чтобы применить перечисленные возможности на практике, нужно подключить услугу Маржинальная торговля.

Услуга бесплатна? 1. Если вы не пользуетесь маржинальной торговлей, вам ничего не придется платить. 2. Если вы открываете и закрываете маржинальную позицию в течение одной торговой сессии — это тоже бесплатно.

• Неквалифицированным инвесторам сначала нужно пройти тестирование. Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

Тарифы

Со 2 июня действуют новые тарифы за перенос позиций. Теперь тарификация зависит от суммы активов и размера позиции.

