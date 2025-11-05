Облигации перестали быть скучными: как увеличить потенциальную прибыль

В период высоких процентных ставок популярность облигаций среди частных инвесторов заметно выросла. Сложившееся состояние долгового рынка создает интересные возможности не только для удержания бумаг в портфеле, но и позиционной маржинальной торговли.
ОФЗ с начала года показывают позитивную динамику, но доходность все еще остается на высоких уровнях. В частности, по длинным гособлигациям ставки близки к 15%. Такое состояние рынка можно охарактеризовать как затянувшуюся финансовую аномалию, которая не будет длиться вечно, поскольку экономике тяжело развиваться в таких условиях.
Дневной график индекса российских гособлигаций RGBI показывает прирост на 27% от минимума до максимума за последний год. Однако в рамках растущего тренда наблюдалось не менее трех существенных спадов, создающих интересные возможности на относительно коротком горизонте.
В качестве основного фундаментального фактора на российском рынке облигаций выступает инфляция и сдерживающий ее уровень ключевой ставки Банка России. В настоящее время значение ключевой ставки (16,5%) существенно выше уровня инфляции (8,2%), но все еще высоки инфляционные ожидания, а инфляция не вышла на цель ЦБ на уровне 4%. Тем не менее ситуация подразумевает постепенное снижение ключевой ставки.
Цена ликвидных выпусков ОФЗ и корпоративных облигаций заметно реагирует на значимые внутренние и внешнеполитические новости, способные оказать влияние на динамику ключевой ставки. Это создает интересные спекулятивные возможности при торговле внутри дня и на срок до нескольких недель.
Среднесрочная динамика ликвидных облигаций хорошего кредитного качества более прогнозируема в сравнении с акциями. Для инструментов с фиксированной доходностью по определению характерен относительно низкий уровень волатильности. Это значит, что для извлечения прибыли допустимо открывать сравнительно крупные позиции в пределах допустимого риска.
Маржинальная торговля помогает увеличить доход на финансовом рынке. Если вы уверены в своей идее, вы можете использовать дополнительные деньги, чтобы открыть позицию больше, чем позволяют собственные средства.
Практически все доступные на биржевых торгах ОФЗ можно покупать с плечом, аналогично ликвидным акциям. Многие популярные выпуски корпоративных облигаций также входят в список ликвидных ценных бумаг, доступных для маржинальной торговли.
ОФЗ и ликвидные корпоративные облигации из списка ликвидных ценных бумаг могут служить обеспечением для сделок с другими активами, включая акции. Таким образом, в целях активной спекулятивной торговли необязательно постоянно поддерживать на счете некоторый объем свободных средств. Вместо этого можно купить инструменты с фиксированной доходностью и получать дополнительный процентный доход.
Например, длинные ОФЗ серий 26233 и 26238 торгуются на уровне всего лишь 57% от номинальной цены с текущей доходностью порядка 14,3–14,9%. При начальной ставке риска по этим бумагам в размере 40% можно открыть маржинальную позицию в 2,5 раза больше величины свободных средств на счете. То есть и прибыль от роста цены будет выше на соответствующую величину.
Аналитики БКС позитивно смотрят на длинные ОФЗ на горизонте года, в частности, на выпуски 26247, 26248.
Маржинальная торговля нацелена на увеличение прибыли, что сопряжено с рисками. Инвестор может получить убыток в связи с особенностями работы инструмента. Вот на что стоит обратить внимание:
• Проводите тщательный анализ, прежде чем совершать маржинальные сделки.
• Ограничивайте потенциальные убытки с помощью специальных стоп-заявок.
• Следуйте своей торговой стратегии, не поддавайтесь эмоциональным решениям.
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валютеИнвестировать
Чтобы применить перечисленные возможности на практике, нужно подключить услугу Маржинальная торговля.
1. Если вы не пользуетесь маржинальной торговлей, вам ничего не придется платить. 2. Если вы открываете и закрываете маржинальную позицию в течение одной торговой сессии — это тоже бесплатно.
• Неквалифицированным инвесторам сначала нужно пройти тестирование. Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
Со 2 июня действуют новые тарифы за перенос позиций. Теперь тарификация зависит от суммы активов и размера позиции.
БКС Мир инвестиций