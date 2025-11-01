Еще один способ инвестировать в Китай

Московская биржа в конце октября запустила ряд инструментов на иностранные бумаги. Одним из них является фьючерс на акции Китая. Детали инструмента и тенденции этого нового для российских инвесторов рынка подробно рассмотрим в статье.

Основные характеристики

Новый фьючерс появится под торговым кодом CHINA. Короткий код — CI.

Базовый актив — акции инвестиционного фонда iShares MSCI China ETF от компании BlackRock.

Минимальный лот — одна акция указанного фонда (~$66).

Фонд следует за индексом MSCI China (USD).

Новый фьючерс является расчетным. Он доступен розничным инвесторам после прохождения небольшого тестирования. Использовать его можно как для краткосрочных спекуляций, так и в целях региональной диверсификации инвестиционного портфеля.

Состав

В состав индекса MSCI China входят 554 акции китайских компаний, которые в общей сложности формируют 85% местного фондового рынка.

Основную долю в индексе формируют представители потребительского сектора, а именно продавцы товаров и услуг, в меньшей степени присутствуют компании финансового сектора.

Наибольший вес имеют бумаги следующих эмитентов:

Tencent Holdings Ltd. — 18%

Alibaba Group Holding — 12,92%

Holding — 12,92% Xiaomi Corporation B — 3,93%

PDD Holdings A ADR — 3,10%

China Construction Bank H — 3,06%.

Доходность

Среднегодовая доходность индекса MSCI China за последние 10 лет составила 6,77%. Для сравнения: аналогичная доходность MCSI Emerging Markets, который отслеживает динамику всех развивающихся рынков, — всего 7,99%.

P/E индекса — 15,8.

Форвардный P/E — 13,79.

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам Инвестировать Дисклеймер

Техническая картина

Последние два года ETF на индекс восстанавливается, но все еще далек от исторического максимума. Фонду не удалось полностью восстановиться после просадки, вызванной пандемией COVID-19 и замедлением китайской экономики. Ближайшая долгосрочная цель по фонду — в районе $77, ближайший уровень поддержки по линии тренда — в районе $51.

В какие еще рынки можно инвестировать

Сегодня на Мосбирже инвесторам доступны фьючерсы с экспозицией на индексы крупнейших экономик мира. Эти инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в российских рублях.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.

Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить маржинальную торговлю. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

Как подключить услугу

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.

В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.

Пополнить счет для инвестирования можно по ссылке:

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций