Еще один способ инвестировать в Китай

Московская биржа в конце октября запустила ряд инструментов на иностранные бумаги. Одним из них является фьючерс на акции Китая. Детали инструмента и тенденции этого нового для российских инвесторов рынка подробно рассмотрим в статье.
Новый фьючерс является расчетным. Он доступен розничным инвесторам после прохождения небольшого тестирования. Использовать его можно как для краткосрочных спекуляций, так и в целях региональной диверсификации инвестиционного портфеля.
В состав индекса MSCI China входят 554 акции китайских компаний, которые в общей сложности формируют 85% местного фондового рынка.
Основную долю в индексе формируют представители потребительского сектора, а именно продавцы товаров и услуг, в меньшей степени присутствуют компании финансового сектора.
Наибольший вес имеют бумаги следующих эмитентов:
Среднегодовая доходность индекса MSCI China за последние 10 лет составила 6,77%. Для сравнения: аналогичная доходность MCSI Emerging Markets, который отслеживает динамику всех развивающихся рынков, — всего 7,99%.
Последние два года ETF на индекс восстанавливается, но все еще далек от исторического максимума. Фонду не удалось полностью восстановиться после просадки, вызванной пандемией COVID-19 и замедлением китайской экономики. Ближайшая долгосрочная цель по фонду — в районе $77, ближайший уровень поддержки по линии тренда — в районе $51.
Сегодня на Мосбирже инвесторам доступны фьючерсы с экспозицией на индексы крупнейших экономик мира. Эти инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в российских рублях.
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.
