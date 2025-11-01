Лучшие и худшие акции октября. Куда в ноябре?

За октябрь Индекс МосБиржи потерял 5% — какие ориентиры на ноябрь? На рынке были акции-лидеры и аутсайдеры — оценим их перспективы до конца осени.

Рынок в даунтренде

Индекс МосБиржи в октябре подвергся мощнейшему давлению геополитических, монетарных, фискальных, сырьевых и валютных факторов — саммит президентов РФ и США отменен, прогноз ставки ЦБ на 2026 г. повышен, налоги подросли, энергетические фьючерсы упали, а курс рубля укрепился.

На минимуме периода индекс падал к 2430 п., были уровни с декабря 2024 г. Волатильность закономерно резко подскочила. Трехлетний аптренд потерян, и теперь бенчмарк в техническом даунтренде. Итоговые потери за месяц — 5%. Чтобы вновь вернуться в расположение восходящей формации, индексу нужно подниматься к 2600 п. Возможно, в ноябре это и получится — по статистике в конце осени рынок растет в 75% случаев. Есть ориентир вверх — над 2650 п., там остался незакрытый досанкционный гэп.

Оценим факторы и технику топ-3 доходных и убыточных акций октября из состава Индекса МосБиржи. Может быть, в ноябре там что-то и изменится.

Лучше рынка

Яндекс (+6%). Фавориты месяца. Курс недалеко от 4000 руб. Устойчивость акций к общерыночным распродажам связана с сильной отчетностью корпорации выше ожиданий и отказом властей от налогового маневра в ИТ-секторе. Технически при восстановлении индекса (базовый сценарий) эти акции могут и дальше демонстрировать опережающую динамику. Ориентир на ноябрь — от 4200 руб. Фундаментальный таргет на будущий год — 6900 руб., или +73%.

Ростелеком (+3,5%). Сильнее рынка в октябре после обвала в сентябре почти на 20% — техническое восстановление. Фактор курса — ставка ЦБ, от которой зависит скорость выхода «дочек» корпорации на биржу. Закрытие месяца под 60 руб., и это ближайший ориентир вверх в начале ноября. Если общий сентимент не подкачает, то могут дойти до динамической линии сопротивления — район 64 руб. Долгосрочные целевые — 75 руб., или +27%.

Сбербанк (+2,5%). Прокси рынка шли вразрез с динамикой бенчмарка — чистая прибыль за 9 месяцев превысила прогноз. Сильная акция на общем спаде при развороте широкого рынка вверх обычно остается лучшей. Курс на закрытии месяца — у 292 руб. Очевидным препятствием на ноябрь выступают круглые 300 руб., а далее — локальное статичное сопротивление на 305 руб. Фундаментальный таргет — 370 руб., или +27%.

Хуже рынка

ПИК (-26%). Абсолютный аутсайдер на всем рынке — произошел сильнейший обвал курса в область 5-летних минимумов, в моменте было под 360 руб., а потом лишь технический отскок. Закрытие месяца недалеко от 380 руб. Причины распродаж — отказ от дивполитики и консолидация акций в пропорции 100 к 1. Корпоративный кейс ухудшился. На предполагаемом подъеме индекса акции девелопера могут отставать. Сопротивление на ноябрь — 410 руб., хотя раньше было бы куда круче.

Хэдхантер (-12%). Намного хуже индекса — рынок труда замедлился, а ставки еще высокие. Таргет снижен до 5200 руб., от текущих это по-прежнему внушительно — +85%. Технически закрытие месяца чуть выше 2800 руб. Курс остается на двухлетних минимумах, но трехлетний аптренд здесь все еще актуален и удерживает от дальнейшего провала. Среднесрочная динамическая линия сопротивления в ноябре опустится к 2900 руб., и это ориентир под отскок.

Полюс (-11%). Бессменные лидеры 2025 г. в октябре вдруг стали аутсайдерами. Причина смены сентимента — скачок волатильности в золоте. Металл после ралли стал аномально перегретым и ушел в коррекцию, а курс акций золотодобытчика закономерно пошел следом. В моменте был прокол круглых 2000 руб., но отбились вверх. Психологическая отметка выступает поддержкой и интересным уровнем и для активных трейдеров, и для долгосрочного входа — таргет по 2800 руб. предполагает апсайд в 36%. Уже 5 ноября корпорация определится с дивидендами за III квартал — это еще около 2% в перспективную инвестиционную копилку.

