Полюс объявил дивиденды за III квартал 2025

36 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Полюса в качестве дивидендов за III квартал 2025 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 22 декабря 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 19 декабря.

Окончательно решение по выплате будет принято на собрании акционеров, которое состоится 10 декабря 2025 г.

Текущая дивидендная доходность акций Полюса — около 1,7%.

Ранее Полюс уже выплатил своим акционерам дивиденды за I полугодие 2025 г. в размере 70,85 руб. на бумагу.

Взгляд БКС. Это несколько хуже наших ожиданий. Мы прогнозировали дивиденды ближе к 40 руб. на акцию, это около 2% дивдоходности.

