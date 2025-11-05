Европлан анонсировал дивиденды за 9 месяцев 2025

58 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Европлана в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

Общая сумма выплат составит 6,96 млрд руб.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 15 декабря 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 12 декабря.

Окончательно решение по выплате будет принято на собрании акционеров, которое состоится 4 декабря 2025 г.

Текущая дивидендная доходность акций Европлана — около 10,3%.

Рекомендации совета директоров не стали сюрпризом. Ранее компания сообщила, что топ-менеджмент планирует рекомендовать ему выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 г. в сумме 7 млрд руб.

