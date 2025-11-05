Ключевые события недели: отчетность, дивиденды, инфляция в РФ

В России

Предстоящая неделя будет сокращенной, но эти три дня будут насыщены корпоративными событиями и макростатистикой. Полюс, Акрон и РУСАЛ объявят о дивидендах, а Банк России представит Резюме обсуждения ключевой ставки. Также следим за геополитикой, хотя значимых событий пока не ожидается.

Корпоративные события

5 ноября

• ЭсЭфАй опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

• Полюс и Акрон запланировали заседания совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

• Менеджмент ДОМ.РФ проведет прямой эфир по результатам за 9 месяцев 2025 г. Компания может выйти на IPO в ноябре.

6 ноября

• Совет директоров РУСАЛа рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

7 ноября

• ФосАгро и ТГК-1 опубликуют финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.

Макростатистика

• В среду Банк России представит Новостной индекс деловой активности.

• В четверг регулятор опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Минфин РФ обнародует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре.

Будет опубликовано значение индекса менеджеров закупок (PMI) сферы услуг России за октябрь, а также объем золотовалютных резервов РФ.

• В пятницу Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен и о потребительских ценах на нефтепродукты с 28 октября по 5 ноября.

Банк России обнародует данные по объему денежной базы РФ.

В мире

На мировой арене интерес вызовет встреча президента США и премьер-министра Венгрии.

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Вашингтон, где обсудит с президентом США Дональдом Трампом двустороннее сотрудничество, а также ситуацию на Украине.

БКС Мир инвестиций