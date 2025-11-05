Ключевые события недели: отчетность, дивиденды, инфляция в РФ

Предстоящая неделя будет сокращенной, но эти три дня будут насыщены корпоративными событиями и макростатистикой. Полюс, Акрон и РУСАЛ объявят о дивидендах, а Банк России представит Резюме обсуждения ключевой ставки. Также следим за геополитикой, хотя значимых событий пока не ожидается.
Корпоративные события
5 ноября
• ЭсЭфАй опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.
• Полюс и Акрон запланировали заседания совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
• Менеджмент ДОМ.РФ проведет прямой эфир по результатам за 9 месяцев 2025 г. Компания может выйти на IPO в ноябре.
6 ноября
• Совет директоров РУСАЛа рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
7 ноября
• ФосАгро и ТГК-1 опубликуют финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
Макростатистика
• В среду Банк России представит Новостной индекс деловой активности.
• В четверг регулятор опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.
Минфин РФ обнародует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре.
Будет опубликовано значение индекса менеджеров закупок (PMI) сферы услуг России за октябрь, а также объем золотовалютных резервов РФ.
• В пятницу Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен и о потребительских ценах на нефтепродукты с 28 октября по 5 ноября.
Банк России обнародует данные по объему денежной базы РФ.
На мировой арене интерес вызовет встреча президента США и премьер-министра Венгрии.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Вашингтон, где обсудит с президентом США Дональдом Трампом двустороннее сотрудничество, а также ситуацию на Украине.
