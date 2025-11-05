ЭсЭфАй отчитался за 9 месяцев по РСБУ. Чистая прибыль выросла в 4 раза

Инвестиционный холдинг ЭсЭфАй опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.
• Выручка составила 7,8 млрд руб. против 26,2 млрд руб. годом ранее.
• Управленческие расходы сократились в 4,5 раза — с 1,58 млрд руб. до 0,35 млрд руб.
• Чистая прибыль выросла на 77% и составила 76,2 млрд руб. против 17,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
«Основной эффект на прибыль ЭсЭфАй за 9 месяцев 2025 года оказала единовременная переоценка вложений в ЛК Европлан по рыночной стоимости», — отмечается в пресс-релизе компании.
Отражение принадлежащих ЭсЭфАй акций лизинговой компании Европлан в отчетности подобным образом приблизит размер активов холдинга к их фундаментальной оценке и позволит более наглядно отображать динамику общей стоимости вложений SFI, добавили в компании.
