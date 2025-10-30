Ход торгов. ЛУКОЙЛ и Сбер помогают рынку продвигаться вверх

Главное

• Рынок акций в четверг предпринимает попытки продолжить отскок, стартовавший во вторник.

• Большинство голубых фишек торгуется в зеленой зоне. В лидерах — акции ЛУКОЙЛа и Сбера. Откатывается вчерашний лидер — Татнефть.

• Индекс гособлигаций RGBI впервые с 20 октября поднялся выше 115,5 п.

• Рубль снижается: пара CNY/RUB выросла до 11,30 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 80,9.

• Нефть опустилась в район $64,5 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ВУШ Холдинг (+8,4%), Сегежа (+3,4%), ЛУКОЙЛ (+2,1%).

• Аутсайдеры: ИНАРКТИКА (-2%), Аэрофлот (-0,8%), Татнефть-ао (-0,5%).

В деталях

К 13:30 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 0,7% и торгуется на отметке 2540 п.

Рынок акций накануне смог продолжить отскок, стартовавший во вторник, но гораздо более скромными темпами. Сегодня Индекс МосБиржи начал день в умеренном плюсе.

Индекс гособлигаций RGBI впервые с 20 октября поднялся выше 115,5 п., отыгрывая данные Росстата по динамике потребительских цен.

Инфляция с 21 по 27 октября замедлилась до 0,16% с 0,22% в предыдущий недельный период. Годовой показатель (в сумме за 12 месяцев) уменьшился до 8,09% с отметки 8,19%, зафиксированной неделей ранее. Замедление темпов роста потребительских цен — позитивный сигнал, который придал уверенности, что курс на снижение ключевой ставки остается в силе.

Некоторую поддержку сегодня могли оказать и новости о том, что лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Пусане обсудили украинский конфликт и договорились о совместной работе для его завершения. Также Трамп отметил, что теме покупки Китаем нефти у России было уделено мало внимания. При этом ранее он сообщал, что собирается обсудить с Пекином давление на Москву за счет сокращения поставок энергоносителя в Китай.

Бумаги ЛУКОЙЛа остаются в фокусе внимания участников торгов. Сегодня акции растут на фоне новостей о том, что компания получила и приняла от Gunvor Group предложение о приобретении LUKOIL International — 100-процентного дочернего общества ЛУКОЙЛа, владеющего зарубежными активами компании. Также в пресс-релизе отмечается, что «ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами», то есть соглашение не выглядит как экстренная продажа.

Дополнительным драйвером для роста мог бы стать анонс нового заседания совета директоров по промежуточным дивидендам. Не исключаем новостей по этому вопросу уже в ближайший месяц и оцениваем дивидендную доходность промежуточной выплаты на уровне 6%.

Акции Сбербанка возобновили отскок после паузы накануне. Инвесторы выкупили просадку пятницы и понедельника. Ближайшая цель — 300 руб. Банк во вторник отчитался за III квартал 2025 г. Чистая прибыль превысила наш прогноз на 6% в основном за счет более высоких чистых процентных доходов и меньшей стоимости риска. Чистая процентная маржа составила 6,2% (мы ожидали 6,1%, предполагаем, что это локальный максимум), стоимость риска составила 1,4% (мы ожидали 1,6%).

Бумаги сталеваров вернулись в зеленую зону после отката накануне. Кабмин утвердил отсрочку уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до 1 декабря 2025 г. Поясняется, что речь идет о налогах, срок уплаты которых наступает с сентября по ноябрь текущего года. Как отмечается в постановлении, мера позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства, что в свою очередь дополнительно поддержит их деятельность и инвестиционную активность.

Акции Займера в числе лидеров роста. Компания сегодня отчиталась за III квартал 2025 г. Чистая прибыль увеличилась на 31% год к году и составила 1,376 млрд руб. Также совет директоров рекомендовал распределить 50% квартальной прибыли на дивиденды, что предполагает выплаты на уровне 6,88 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность — 4,8%.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций