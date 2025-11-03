Прогнозы и комментарии. На старте первой торговой недели ноября

Главное

• Российский рынок завершил прошедшую шестидневную рабочую неделю в минусе на 0,5% по Индексу IMOEX2. Во вторник были достигнуты минимумы 2025 г. — 2431 п., после чего начался отскок.

• Бумаги в фокусе: ньюсмейкер последних недель — ЛУКОЙЛ, аутсайдеры Индекса МосБиржи прошедшей шестидневки — ЮГК и ФосАгро, фаворит — Яндекс.

• Рубль остается крепким, что также сдерживает подъем нашего экспортоориентированного рынка. Официальный курс доллара, по данным ЦБ, в октябре снизился на 2% и на конец месяца составил 81 руб., юаня — на 1,8%, до 11,34 руб.

• На сырьевом рынке: нефть Brent за октябрь упала 2%, до $64,6 за баррель марки Brent. Сегодня после решения ОПЕК+ взять паузу по увеличению добычи в I квартале 2025 г. котировки в небольшом плюсе и держатся в районе $65. Золото за прошедший месяц скорректировалось от своих исторических максимумов на $4380, до круглых $4000.

В деталях

Российский рынок акций на прошедшей неделе продолжал отыгрывать октябрьское решение ЦБ по ключевой ставке, прозвучавшие заявления главы ЦБ, а также тему санкций США против двух крупнейших нефтяных российских компаний. Когда эмоции немного улеглись, начался технический отскок от минимумов 2025 г. К рабочей субботе энтузиазм инвесторов явно поутих: в пятницу обороты по акциям состава индекса составили всего 18 млрд руб. — минимум в текущем году.

В фокусе остается геополитика как главный фактор неопределенности, который и мешает рынку восстановиться, пусть и при медленном, но смягчении монетарных условий. Последние заявления и действия США пока не предвещают позитивной динамики в отношениях двух стран. Однако риторика Вашингтона неоднократно менялась в текущем году.

Фундаментально: мультипликатор Р/Е Индекса МосБиржи дрейфует в диапазоне 4,0–4,4х в зависимости от новостной геополитической повестки. Дисконт к историческим средним составляет 30%.

Технически: Индекс IMOEX2 во вторник начал отскок от минимумов текущего года на 2431 п., он был прерван в пятницу. Локальный откат начался в районе 2570 п. — это первое сопротивление на пути восстановления, и его пробой откроет дорогу к 2600, а скорее даже к 2650. Поддержка сейчас расположена на круглой отметке 2500.

Валютный рынок. Рубль остается крепким, что также сдерживает подъем нашего экспортоориентированного рынка. Курс ЦБ пары USD/RUB в октябре снизился на 2% и на конец месяца составил 81 руб., юаня — на 1,8%, до 11,34 руб. Из-за временных факторов в начале 2026 г. ожидаем курс около 87 руб. за доллар.

Сырьевой рынок. Нефть в последнею неделю октября оставалась под воздействием нескольких факторов. Участники торгов оценивали риски сокращения поставок со стороны РФ ввиду санкций против российских нефтяников, перспективы рынка в случае эскалации между США и Венесуэлой и возможное решение ОПЕК+ по увеличению производства.

Как и ожидалось, восемь ведущих стран ОПЕК+ в воскресенье приняли решение нарастить добычу нефти в декабре на 137 тыс. б/c , но в I квартале 2026 г. возьмут паузу. Котировки Brent реагируют небольшим ростом и держатся в районе $65.

Цены на золото в октябре достигли своих исторических максимумов, поднявшись 20 октября к $4381, после чего начался откат. Котировки на прошедшей неделе уходили ниже круглых $4000, но оперативно вернулись к этой отметке. Статистика за III квартал Всемирного совета по золоту показала, что мировой спрос остается на высоком уровне. Ждем, что такая картина будет сохраняться на горизонте года и поддержит умеренный рост цен.

Бумаги в фокусе

• ЛУКОЙЛ (-2,9% за торговую неделю). Главный ньюсмейкер последних двух недель и лидер по оборотам. После введения санкций США компания перенесла заседание совета директоров по промежуточным дивидендам за 2025 г. и заявила, что намерена продать свои зарубежные активы. Позже ЛУКОЙЛ сообщил, что получил предложение о их покупке от Gunvor Group, отметив, что «ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами». Это явный признак того, что компания прорабатывала сценарий введения санкций и была готова к такому повороту событий.

Сентимент в отношении акций ЛУКОЙЛа мог бы улучшить анонс нового заседания совета директоров по дивидендам за I полугодие 2025 г. Не исключаем новостей по этому вопросу уже в ближайший месяц и оцениваем дивидендную доходность промежуточной выплаты на уровне 6%.

• Яндекс (+4,3%). Лидер недели среди голубых фишек. Поддержку при отскоке оказали сильные результаты компании за III квартал 2025 г. и повышение прогноза по EBITDA по году до 270 млрд (+20 млрд руб.). Скорректированная чистая прибыль составила 44,7 млрд руб. — рекордное значение квартальной чистой прибыли (+78% год к году). Это может позволить компании как продолжить выплату дивидендов, так и нарастить ее. У нас «Позитивный» взгляд на бумагу.

• ЮГК (-7,6%). В аутсайдерах недели среди компонентов Индекса МосБиржи. Основное давление на котировки золотодобытчика оказывает неопределенность вокруг приватизации, что добавляет бумаге волатильности. Так, замглавы Минфина Алексей Моисеев на прошлой неделе сообщил, что сделка может пройти в два этапа и полностью завершиться в I полугодии 2026 г. Ранее Минфин планировал закрыть ее до конца октября, но отмечал, что продажа может затянуться.

• ФосАгро (-4,4%). Акции смотрелись хуже рынка и также оказались в числе аутсайдеров недели среди компонентов Индекса МосБиржи. Котировки постепенно откатывались от своего сопротивления на уровне 7000 руб. Это и есть ближайший ориентир восстановления, закрепление над которым сместит цель на закрытие дивидендного гэпа. Для этого надо подниматься выше 7182 руб.

Поддержку могут оказать ожидание анонса дивидендов за III квартал, а также перспектива ослабления рубля. Компания планирует представить результаты за этот период 7 ноября, и обычно в день публикации отчета совет директоров дает рекомендации по дивидендам.

Ключевые события дня

• ОГК-2 — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2024 г.

