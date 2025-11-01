Совкомбанк против Банка Санкт-Петербург. Что выбрать на среднесрок

Что интересного в банковской индустрии? Сравним Совкомбанк и Банк Санкт-Петербург. Выберем фаворита на ближайшие 3–4 месяца.

Речь идет об обыкновенных акциях. Долгосрочный взгляд БКС Мир инвестиций в обоих случаях — «Нейтральный». С начала года обыкновенные акции Совкомбанка потеряли 14%, Банка Санкт-Петербург — 10%.

Позитивным фактором для банковской индустрии стало снижение процентных ставок ЦБ РФ, которое может продолжиться. Смягчение монетарной политики сыграло в пользу чистой процентной маржи. Фактор риска — возможное ухудшение качества кредитных портфелей. Негативом успело стать завершение части льготных ипотечных программ с господдержкой. Рассмотрим бумаги более подробно.

Рост через поглощения

Совкомбанк вышел на Мосбиржу в 2023 г. Финучреждение находится на 9-м месте среди российских банков по объему активов. Совкомбанк известен поглощениями, которые способствовали диверсификации бизнеса. Отметим покупку Хоум Банка. Сделка позволила Совкомбанку укрепить позиции в обслуживании физических лиц.

Данные по МСФО за I полугодие оказались слабыми. Выручка от регулярной деятельности выросла на 45% год к году (г/г), до 461 млрд руб. Чистая прибыль упала на 55%, до 18 млрд руб. (-55% г/г). Негативно сказались сжатие чистой процентной маржи, увеличение расходов и резервов. Отметим рекордную выручку корпоративного бизнеса — на 68%, до 188 млрд руб. Совкомбанк может стать одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки Банка России в секторе с точки зрения чистой процентной маржи.

Совкомбанк намерен рассмотреть вопрос выплаты второй части дивидендов за 2024 г. в начале IV квартала. Дивдоходность по выплатам за 2023 г. составила 6,9%. Учитывая текущие условия, финучреждение собирается и дальше делать выбор в пользу выплаты дивидендов, а не байбэков. Для проведения обратного выкупа требуется отдельное согласие Банка России.

Фокус на корпоративном кредитовании

БСПБ занимает 15-е место по объему активов в России. Ключевой регион для банка — Санкт-Петербург. Финучреждение сфокусировано на корпоративном кредитовании, где сосредоточены риски.

Отчетность за II квартал выглядит слабой. Давление на финансовые результаты оказали макроэкономические условия. В I полугодии чистая прибыль выросла на 1,4% г/г, до 24,7 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 16,4%, до 39,4 млрд руб.

Отметим дивидендный фактор. В начале 2024 г. банк обновил дивидендную политику и повысил целевой уровень выплат. Дивдоходность за I полугодие составила 4,9%. В октябре Совет директоров банка одобрил buyback. Объем выкупа может оказаться не более 3% нынешней капитализации финучреждения. Программа будет рассчитана на период с 6 октября 2025 г. по 20 мая 2026 г.

Что выбрать

По мультипликаторам обыкновенные акции БСПБ торгуются дешевле, чем Совкомбанк. Показатели P/E с учетом данных за последние 12 месяцев (LTM) равны 2,9 против 5,1. P/B LTM — 0,7 и 0,73. При прочих равных условиях, в пользу формальной недооценки свидетельствует балансовый мультипликатор менее 1.

Дивидендная доходность по обыкновенным акциям БСПБ за последние 12 отчетных месяцев равна 14%. Аналогичный показатель Совкомбанка — 2,9%.

Отраслевые факторы риска связаны с макроэкономикой, налоговым законодательством и геополитикой.

Долгосрочные цели БКС:

• Совкомбанк: «Нейтральный» взгляд. Цель на год — 17 руб. / +39% • Банк Санкт-Петербург-ао: «Нейтральный» взгляд. Цель на год — 430 руб. / +29%

Комплекс факторов, включая технический анализ, указывают на большую привлекательность обыкновенных акций Банка Санкт-Петербург. Бумаги консолидируются в районе долгосрочной статической поддержки 320 руб. В случае реализации позитивного сценария ближайшим техническим ориентиром станут 360 руб. (+8% от уровня пятницы, 31 октября).

БКС Мир инвестиций