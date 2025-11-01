Налог на недвижимость: как считать и за что платить

У россиян остается чуть меньше месяца, чтобы успеть оплатить имущественные налоги. В этом тексте разберем, что такое налог на недвижимость, как он рассчитывается и за что взымается.

Стоит отметить, что в налоговом законодательстве нет понятия «налог на недвижимость», но есть «налог на имущество физических лиц» (НИФЛ). Под эту категорию как раз попадает недвижимость — жилая и нежилая. При этом неважно, пользуется человек этим объектом или нет, — документы на собственность подразумевают обязательства по уплате НИФЛ. Если собственник владеет только долей, налог взимается пропорционально этой доле.

За что платить

Недвижимость, согласно ГК РФ, это объекты, прочно связанные с землей, их перемещение невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Объектом налогообложения признаются:

жилой дом

квартира, комната

гараж, машино-место

единый недвижимый комплекс

объект незавершенного строительства

иные здания, строения, сооружения, помещения.

Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам. Имущество, входящее в состав многоквартирного дома — места общего пользования, технические этажи, придомовая территория и прочее — налогом на имущество не облагается.

Собственники должны оплатить НИФЛ до 1 декабря года, который следует за истекшим налоговым периодом. Так, до 1 декабря 2025 г. россияне платят налог за предыдущий 2024 г.

Неплательщики могут столкнуться с последствиями в виде:

• Пени. Начисляются, начиная со следующего дня после просрочки, из расчета 1/300 ставки ЦБ РФ • Штрафы. Размер — 20% от суммы неуплаченного налога, в случае доказательства умышленности — до 40%. • Уголовное наказание. За уклонение от уплаты налогов в крупном размере (подробнее в ст. 198 УК РФ) могут возбудить уголовное дело, оштрафовать до 300 тыс. руб. или лишить свободы до 2 лет.

Как рассчитывается

Налог на недвижимость определяется с учетом нескольких параметров:

Налоговая база. До 2015 г. для расчета использовали инвентаризационную стоимость объекта, то есть затраты на материалы, постройку и износ. С 2021 г. в России применяется кадастровая стоимость — цена, которую определяет государство по специальной методике. В ней учитываются локация, назначение помещения, год постройки, площадь, экономическая ситуация в регионе и другие параметры. Кадастровая стоимость может быть в разы выше инвентаризационной и ниже рыночной. Ее пересматривают раз в 4 года, но в отдельных регионах может быть и чаще.

Узнать кадастровую стоимость объекта можно: на сайте Россреестра, на публичной кадастровой карте, через Госуслуги или МФЦ, запросив выписку из ЕГРН.

Ставка налога. Налоговый кодекс РФ устанавливает три базовые ставки в зависимости от вида и стоимости объекта:

0,1% от кадастровой стоимости — для квартиры, комнаты, их долей, гаража, машино-места, хозпостройки до 50 кв. м на участках для ведения огородничества, подсобного хозяйства, ИЖС, садоводства.

2,5% — для объектов, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.

0,5% — для прочих объектов налогообложения.

Стоит отметить, что НИФЛ — это местный налог. То есть местные власти могут уменьшать базовую ставку до нуля, увеличивать не выше 0,3% или вводить прогрессивную шкалу. Узнать принятую в вашем регионе ставку можно на сайте ФНС.

Налоговый вычет. Согласно НК РФ, для объектов недвижимости действует льгота, которая применяется автоматически при расчете налога. То есть собственнику не придется платить за часть помещения:

для квартиры и доли в частном доме — за 20 кв. м

для комнаты и доли в квартире — 10 кв. м

для дома — 50 кв. м.

Для единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, кадастровая стоимость уменьшается на 1 млн руб.

Право на вычет у собственника возникает на каждый объект недвижимости. Многодетным семьям, воспитывающим троих и более несовершеннолетних детей, полагается дополнительный вычет за каждого ребенка: 5 кв. м в квартире или комнате, 7 кв. м — в жилом доме и его части.

Налоговый период. Для этого определяют коэффициент периода владения (КПВ). То есть период, в течение которого объект находится в собственности в месяцах, необходимо разделить на 12. Если владеете недвижимостью больше года, то КПВ = 1.

Размер доли.

Формула Таким образом налог на имущество равен: (кадастровая стоимость имущества - налоговый вычет) × ставка × КПВ × Д

Налог на имущество физических лиц рассчитывает ФНС и отправляет налоговое уведомление с расчетом к уплате не позднее, чем за 30 дней до даты уплаты, то есть 1 декабря соответствующего года. Приоритетный формат направления налогового уведомления — через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru.

Посмотрим на примере

Квартира в Казани, общая площадь 45 кв. м, кадастровая стоимость — 3,5 млн руб. Срок владения — 36 месяцев (КПВ — 1), два собственника (Д — 0,5).

Для начала рассчитаем кадастровую стоимость объекта с учетом вычета, определив кадастровую стоимость одного кв. м:

(45 – 20) * (3 500 000 / 45) = 1 945 000

Ставка налога в Казани составляет 0,2%, поэтому каждый из собственников квартиры должен заплатить:

1 945 000 × 0,2% × 1 × 0,5 = 1945 руб.

БКС Мир инвестиций