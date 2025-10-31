Взгляд БКС. Мировой спрос на золото сохраняется на высоких уровнях

Всемирный совет по золоту представил статистику за III квартал 2025 г.

Совокупный спрос на желтый металл достиг 1 258 т. Это на 16% выше II квартала и на 5% выше III квартала 2024 г. Основными драйверами послужили закупки со стороны инвестиционных потребителей в объеме 537 тонн — 43% от общего спроса.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

• Биржевые фонды (ETF) закупили 222 тонны, что составляет 18% от совокупного мирового спроса. Это рекордная доля со времен пандемии.

• Центральные банки также сохранили высокий уровень спроса, закупив около 220 тонн, что составляет 17% от совокупного спроса. Цифра на 10% выше, чем годом ранее, и на 28% выше, чем в прошлом квартале. Полагаем, по итогам года спрос со стороны ЦБ может превысить 1 000 тонн, при этом совокупный спрос может составить 4 500-4 600 тонн.

Считаем новость умеренно позитивной. Квартальные данные показали, что спрос на золото в периоды нестабильности остается на высоком уровне. Ждем, что такая картина будет сохраняться на горизонте года. И это будет поддерживать умеренный рост цен.

Сохраняем «Нейтральный» взгляд на Полюс и «Позитивный» взгляд на ЮГК. В спотовых ценах обе компании по мультипликаторам Р/Е торгуются ниже своих исторических значений: у Полюса 5,7х против среднеисторических 8,2х, у ЮГК — 2,7х против среднеисторических 5,4х. С точки зрения фундаментального анализа обе компании выглядят перспективно. Однако на ЮГК оказывает давление неопределенность вокруг приватизации, что добавляет бумаге волатильности.

БКС Мир инвестиций