Итоги торгов. Вышли к первой цели отскока

Лидеры: ВУШ Холдинг (+16,4%), Башнефть-ао (+5,2%), Россети МР (+5%), Займер (+5%).

Аутсайдеры: INARCTICA (-2,2%), М.Видео (-0,9%), СОЛЛЕРС (-0,6%), Лента (-0,6%).

Рынок акций продолжил рост на торгах четверга третий день подряд. Восстановление продолжается от годовых минимумов, на которые рынок опустился под влиянием новых санкций, разочарования в геополитической повестке и перспективах быстрого снижения процентных ставок.

Индекс МосБиржи почти достиг 2570 — первой цели отскока, где проходит уровень коррекции 23,6% по Фибоначчи к волне снижения от максимумов августа. Пока это во многом лишь снимает перепроданность, но все же помимо технического отскока вышеназванные факторы кажется воспринимаются менее остро, чем в начале недели.

Объем торгов по IMOEX2 вырос до 62 млрд руб., с 49 млрд за сопоставимый период среды.

Несмотря на активные размещения Минфина, проходят они вполне неплохо и ставки по длинным ОФЗ опустились ближе к 14,7%, чему способствовали высокий спрос на аукционах и последние макроданные. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня отметила, что Банк России видит появление признаков смягчения напряженности на рынке труда.

Рубль с начала недели постепенно ослабляется, но без резких движений. Юань подрос на 0,66% до 11,29, а цены на нефть сохраняют стабильность в районе $65 за баррель Brent.

В моменте некоторую тревожность вызвали утренние заявления президента США Дональда Трампа, но в целом фокус был на официальную риторику по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем. Это была первая личная встреча лидеров с момента переизбрания Трампа. Согласно заявлениям, США снизят пошлины на Китай с 20% до 10% по определенному направлению. Власти КНР приняли решение на один год приостановить действие мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов, сообщило агентство Bloomberg. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страны могут подписать торговое соглашение уже на следующей неделе.

Одним из яркий событий дня было сообщение ЛУКОЙЛа о том, что компания получила и приняла от Gunvor Group предложение о приобретении LUKOIL International — 100-процентного дочернего общества ЛУКОЙЛа, владеющего зарубежными активами компании. Также в пресс-релизе отмечается, что «ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами», то есть соглашение не выглядит как экстренная продажа. Дополнительным драйвером для роста мог бы стать анонс нового заседания совета директоров по промежуточным дивидендам. Акции выросли на 2,1% и лидируют по оборотам.

Компании продолжают отчитываться за III квартал. В числе лидеров сегодня Займер после публикации отчета и рекомендации дивидендов. Дивдоходность — 4,7% по текущим ценам.

«Мать и дитя» представила операционные и неаудированные финансовые результаты за III квартал 2025 г. Сопоставимые продажи росли высокими темпами — 16,3% г/г, основной вклад принесли госпитали в Москве. Считаем результаты сильными, позитивно. Бумаги выросли на 1,6%.

Правление Газпрома предложило определить размер инвестиционной программы по головной компании на 2026 г. в размере 1,1 трлн руб. Это почти в 1,5 раза меньше инвестпрограмма в 2025 г., которая после пересмотра составила 1,615 трлн руб. Акции прибавили 0,7%.

Высокая волатильность сегодня была в акциях Мечела после сообщения о голосовании по вопросу крупной сделки, с перспективой выкупа у несогласных с премией к текущим ценам. В моменте котировки подпрыгнули на 14%, но большую часть роста быстро растеряли — общая сумма средств, которые Мечел направит на выкуп акций не может превышать 10% от стоимости его чистых активов.

Второй день подряд раллируют акции ВУШ. Капитализация компании рухнула с максимумов 2024 г. на 78% перед восстановлением последних дней. С одной стороны, после такого падения подобные выносы случаются на общерыночном отскоке. Компания к тому же демонстрирует снижение количества поездок год к году. В то же время она сохраняет лидерство по числу поездок и размеру флота на российском рынке, где конкуренцию навязывают сервисы таких гигантов как МТС и Яндекс.

