Мнение аналитиков. Экономика продолжает хаотично замедляться

Промпроизводство, как и потребление, продолжают замедляться, следует из данных Росстата за сентябрь.

Обрабатывающая промышленность замедлилась до 0,4% против 2,4% в предыдущем месяце.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

• Потребление продовольственных товаров устойчиво замедлилось — на 0,3 п.п., до 1,2%. Непродовольственные товары после всплеска в 4,2% просели до 2,5%.

• Впервые за год добыча полезных ископаемых показала прирост в 0,2% г/г, как и производство электроэнергии — 1,2% г/г.

• Активно продолжают расти услуги. Среднегодовой темп роста устойчиво превышает 2%.

Потребление замедляется. При высоких ставках и зарплатах население не склонно к инвестициям и покупкам дорогих товаров, а на развлечение хватает зарплат. Потребление замедляется на фоне возвращения кредита к сдержанным темпам роста после всплеска в июле–августе.

Зарплаты замедляются, годовая инфляция около 8,1%. Рынок труда показал резкое замедление роста зарплат в августе — до 12,2% против 16% в июле. Однако безработица остается на минимальных уровнях, а рост зарплат вдвое выше нормального для текущих темпов роста экономики и целевой инфляции.

Недельные оценки инфляции показывают сохранение повышенных темпов роста цен, хотя и с замедлением до 0,16 п.п. н/н против 0,22 п.п. в среднем за предыдущие три недели. Сохраняется рост цен на топливо, но замедлился рост цен плодоовощей. Годовая инфляция застыла около отметки 8,1%.

БКС Мир инвестиций