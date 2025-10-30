Набиуллина — о ключевой ставке, реструктуризации кредитов и рынке труда

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на заседании в Госдуме. Собрали основные тезисы.

• Она сообщила, что пик запросов предприятий на реструктуризацию кредитов был в I квартале, сейчас запросы снижаются.

«Пик таких реструктуризаций, запросов на реструктуризацию был в I квартале. У нас на самом деле именно тогда были, наверное, самые жесткие денежно-кредитные условия. Сейчас они снижаются, и мы видим, что и запросы на реструктуризацию снижаются».

• Глава ЦБ также подчеркнула, что нынешняя жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России сейчас, во время дисбаланса спроса и предложения, направлена на то, чтобы избежать возвращение экономики в состояние 90-х годов.

ЦБ подготовит материалы, чтобы депутаты смогли оценить тот сценарий, что ждет экономику в случае резкого снижения ключевой ставки до 3–4% при перегреве спроса.

• Набиуллина заявила, что стимулы к выходу компаний на рынок акционерного капитала, возможно, должны быть даже сильнее, чем стимулы к развитию на кредитные средства: чтобы экономика «твердо стояла на ногах», инвестиции должны опираться, помимо кредита, на рынок ценных бумаг.

«Как развиваться компаниям, которые не могут взять льготный кредит или не хотят брать чрезмерную долговую нагрузку по высоким процентным ставкам? Ответ обычно бывает один: давайте мы еще больше сделаем льготных кредитов. И с позиции отдельного предприятия, это, конечно, абсолютно логичная позиция. Но хочу сказать, что с точки зрения экономики в целом, ответственной экономической политики, это будет тупик».

• Банк России видит появление признаков смягчения напряженности на рынке труда, но пока это только первые сигналы, сообщила также Набиуллина.

«Низкая безработица — никто не будет спорить — это абсолютно большое благо, каждая пара рук у нас при деле, нарасхват, но вот в нашем случае низкая безработица уже переросла в дефицит кадров, и мне, честно говоря, сложно привести (пример — Интерфакс) — я смотрела пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго».

Глава ЦБ подчеркнула, что ожесточенная конкуренция предприятий за работников приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда, толкая инфляцию вверх.

• Возможное ускорение инфляции из-за разовых факторов, таких как рост НДС и тарифов ЖКУ, не отменяет вектор на снижение ключевой ставки.

«Инфляция в следующем году, по нашему прогнозу, будет снижаться к целевому уровню 4%. В начале этого года она ненадолго может ускориться из-за повышения налогов, затем из-за опережающего роста коммунальных тарифов, но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

• Те россияне, кто считают высокую инфляцию несправедливым налогом, «совершенно правы», заявила Набиуллина. По ее словам, инфляция занимает первое место в списке тех проблем, которые больше всего беспокоят граждан страны, в частности тех, у кого небольшие доходы.

«Для людей, у которых нет доходов от сбережений, от депозитов в банках, принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах. Поэтому низкая инфляция, которую мы добиваемся, принципиально важна для людей с небольшими доходами. Не зря во всем мире инфляцию называют налогом на бедных», — сказала она.

• Рыночная ипотека в России медленно, но оживает, отметила глава ЦБ.

«Мы ожидаем, что к нейтральной ставке действительно придем в 2027 г., когда рыночная ипотека будет еще более доступна. Но не обязательно ждать до 2027 г. Мы видим уже сейчас: вот мы постепенно снижаем ключевую ставку, и постепенно, медленно, но рыночная ипотека оживает», — сказала она.

