Бессент: США и КНР могут подписать торговое соглашение на следующей неделе

Соединенные Штаты и КНР могут подписать торговое соглашение уже на следующей неделе, пишет РБК со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента, которое он сделал после встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином.

«Соглашение в Куала-Лумпуре было завершено прошлой ночью, поэтому ожидаю, что мы обменяемся подписями, возможно, уже на следующей неделе», — сказал он.

Бессент также рассказал, что Китай одобрил соглашение о передаче прав на приложение TikTok.

«Мы завершили соглашение по TikTok, получив одобрение Китая, и я ожидаю, что процесс продвинется в ближайшие недели и месяцы, что наконец позволит разрешить эту ситуацию», — заявил он.

Судьба приложения остается неопределенной после того, как в 2024 г. Конгресс США принял закон, обязывающий китайских владельцев TikTok продать американские активы приложения к январю 2025 г.

25 сентября Трамп подписал указ, в котором заявил, что план продажи активов TikTok в США консорциуму американских и международных инвесторов соответствует требованиям национальной безопасности, изложенным в законе 2024 г., и дал 120 дней на завершение сделки. Он также отложил вступление закона в силу до 20 января.

Дональд Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином, которая прошла 30 октября, «замечательной». По его словам, торговая сделка с Китаем достигнута, соглашение, которое планируется подписать, будет одногодичным и затем будет пересматриваться.

БКС Мир инвестиций