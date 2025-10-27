Ход торгов. Рынок акций обновил минимумы 2025

Главное

• Рынок акций начал неделю в ощутимом минусе. Индекс МосБиржи обновил дно 2025 г., опустившись на минимумы с 20 декабря прошлого года.

• Все голубые фишки торгуются в красной зоне. В аутсайдерах — Роснефть и ЛУКОЙЛ, попавшие под санкции США. Лучше коллег смотрятся Газпром, Яндекс и Сбер.

• Индекс гособлигаций RGBI снижается и впервые с 16 октября ушел ниже 114 п.

• Рубль продолжает укрепляться: пара CNY/RUB опустилась до 11,06 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 79,3.

• Нефть опустилась ниже $65,5 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Башнефть-ао (+1,9%), МКБ (+1,7%), ИВА (+0,3%).

• Аутсайдеры: ЛУКОЙЛ (-5,1%), СПБ Биржа (-4,4%), Роснефть (-4,1%).

В деталях

К 13:40 МСК Индекс МосБиржи теряет 2,3% и торгуется на отметке 2485 п.

Рынок акций в пятницу продолжил снижение. Решение Банка России снизить ставку на 50 б.п., до 16,5%, не смогло остановить падение. Участники торгов негативно отреагировали на увеличение ЦБ прогноза по ключевой ставке в среднем на 2026 г. до 13–15% против 12–13% ранее. Сегодня с утра Индекс МосБиржи обновил дно 2025 г., опустившись на минимумы с 20 декабря прошлого года.

Индекс гособлигаций RGBI перешел к снижению после небольшого отскока в пятницу. Бенчмарк впервые с 16 октября ушел ниже 114 п.

Российский рынок остается под давлением геополитического и монетарного факторов. Теперь участники торгов ждут более медленного снижения ставки в следующем году, а также не исключают усиления санкционного давления со стороны США после смены риторики Дональда Трампа и ограничительных мер против Роснефти и ЛУКОЙЛа.

Бумаги ЛУКОЙЛа и Роснефти среди абсолютных аутсайдеров рынка. На прошлой неделе обе компании попали по ограничительные меры США, а ЛУКОЙЛ в связи с этим событием перенес заседание совета директоров, на котором планировалось рассмотреть вопрос промежуточных дивидендов.

Переговорщики от США и Китая заявили, что пришли к согласию по ряду спорных вопросов, и это позволит Трампу и Си Цзиньпину одобрить торговую сделку в конце этой недели. Ранее среди требований Вашингтона был отказ Пекина от покупки российской нефти.

Акции Сбера сегодня в умеренном минусе. Завтра банк отчитается за III квартал по МСФО. Ожидаем довольно сильную динамику чистых процентных доходов и ослабление давления со стороны резервов под кредитные убытки. Особое внимание в отчетности стоит обратить на стоимость риска в более детальной разбивке по кредитам, динамику чистых комиссионных доходов и финансовый результат от небанковской деятельности. Подробнее с нашим прогнозом можно ознакомиться здесь.

Бумаги Полюса снижаются. Давление оказывает коррекция на рынке золота — цены на базовый металл опустились в район $4050. В тоже время по итогам недели, которая завершилась 22 октября, чистые притоки инвестиций в мировые золотые ETF составили $8,7 млрд, что вдвое выше уровня предыдущей недели.

Консенсус мировых инвестиционных банков считает, что коррекция в золоте — это временное явлением, и глобально сохраняется тенденция на рост стоимости желтого металла.

Акции Полюса подходят к зоне перепроданности и своей важной опоры на 200-дневной скользящей средней (1995 руб.). Отчасти поддержку могут оказать ожидания дивидендных выплат за III квартал 2025 г. Совет директоров по этому вопросу состоится 5 ноября. Мы ждем дивидендов в размере 40–45 руб. на акцию.

Акции ИКС 5 в минусе, но смотрятся чуть лучше рынка. Компания сегодня отчиталась за III квартал 2025 г. В целом результаты по ключевым метрикам вышли на уровне ожиданий, а низкий чистый долг позволит компании заплатить промежуточные дивиденды за 2025 г. до конца года с высокой дивидендной доходностью. Ждем их в размере 300 руб. на акцию.

