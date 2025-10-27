Взгляд БКС. Чистые притоки в золотые ETF за неделю выросли в два раза

По итогам недели, которая завершилась 22 октября, чистые притоки инвестиций в мировые золотые ETF составили $8,7 млрд, следует из данных EPFR.

Показатель оказался вдвое выше уровня предыдущей недели. Всего с начала осени подобные вложения составили почти $40 млрд.

На этом фоне консенсус мировых инвестиционных банков считает, что недавняя коррекция в золоте была временным явлением и глобально сохраняется тенденция на рост стоимости желтого металла.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Считаем новость умеренно позитивной. В последние три года основным драйвером роста стоимости золота были центральные банки, которые закупали в год более 1000 т золота (21–23% от общего мирового спроса). В 2025 г. тенденцию подхватили фонды ETF, которые за первые два квартала закупили 400 т золота (16% от совокупного спроса за первые два квартала). Сумма в $40 млрд эквивалентна 36% от совокупного спроса на золото в $110 млрд за II квартал 2025 г.

Сохраняем «Нейтральный» взгляд на Полюс и «Позитивный» взгляд на ЮГК. На данный момент в спотовых ценах обе компании торгуются ниже своих исторических значений по мультипликатору Р/Е (Полюс 5,4х против 8,2х; ЮГК 2,7х против 5,4х). С точки зрения фундаментального анализа, обе компании выглядят перспективно, однако для ЮГК дополнительным негативным фактором служит неопределенность относительно приватизации, что добавляет бумаге волатильности.

БКС Мир инвестиций